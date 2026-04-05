«Vuelve a la escena una figura ausente»... Marruecos recibe un gran impulso antes del Mundial

El cuerpo técnico de la selección de Marruecos, dirigido por Mohamed Wahbi, recibió una buena noticia a pocos meses de participar en la fase final del Mundial, que se celebrará el próximo verano en Estados Unidos, Canadá y México.

El sorteo del Mundial ha encuadrado a los «Leones del Atlas» en el Grupo C, junto a Brasil, Haití y Escocia.

Wahbi espera poder incluir a los mejores jugadores en la lista que participará en el Mundial, pero esperará hasta el último momento para tomar una decisión definitiva, ante el temor de que algún jugador sufra una lesión.

Este domingo, Wahbi recibió buenas noticias desde España, tras el regreso del delantero marroquí Marouane Sanadi, que volvió a vestir la camiseta del Athletic de Bilbao tras participar en la derrota de su equipo ante el Getafe por 2-0, en un partido que supuso su regreso oficial a los terrenos de juego tras una larga ausencia por lesión.

El jugador, de 25 años, se sometió en noviembre a una operación de rodilla para tratar una rotura del menisco.

Esta lesión le obligó a perderse la última edición de la Copa Africana de Naciones, lo que llevó al exseleccionador Walid Regragui a recurrir a otras opciones en la posición de delantero.

El jugador marroquí ya está listo para recuperar el ritmo de los partidos, y se espera que el entrenador del equipo, Ernesto Valverde, cuente con él de forma gradual en los próximos encuentros.

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