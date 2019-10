Voz de capitanes: Fuenzalida, Paredes y Herrera se pronuncian a favor de Chile

Chapa, Tanque y Samurái instaron al gobierno a dar cuenta y actuar sobre una crisis que no deja a ningún protagonista ajeno.

Se pronunciaron los capitanes. Tanto el Chapa Fuenzalida, del líder Universidad Católica, como Esteban Paredes, el último ídolo de Colo Colo. También Johnny Herrera, máxima figura histórica del plantel de Universidad de Chile. La crisis en chile mueve a futbolistas e hinchas y los máximos referentes de los tres equipos grandes de Santiago, la ciudad donde se ha concentrado la mayor cantidad de detenidos y manifestaciones masivas, se refirieron al momento que se vive en , mismo que obligó a detener la competencia local.

Fuenzalida -en Radio ADN-: "Sería muy egoísta pensar en plazos para jugar antes y tener vacaciones. Yo no tengo ninguna gana ni intención de jugar un partido de fútbol por como está el país. Tengo de lado el Campeonato, me dedico a entrenar, pero no es fácil. Cuando estén las condiciones para jugar, se jugará. [...] Me ha tocado conocer otra realidad a través del fútbol. Duele mucho que se llegue a esto y lo siento como algo que todos teníamos presente que podía pasar. Había angustia en la sociedad por cómo se manejan las cosas. El fútbol y el deporte es muy integrador, te permite conocer gente que viene de otro lugar y que al final todos queremos lo mismo y tener las mismas oportunidades. Necesitamos que la gente de arriba se dé cuenta"

Paredes: "Nosotros podemos jugar bien o mal, pero a pesar de las dificultades, todos, y recalco todos, queremos jugar siempre de la mejor forma posible y más aún si es por Chile... Bueno, ustedes, políticos, ¿cuándo será el día que empiecen a jugar bien para nuestros colores y obviamente para el mismo equipo (Chile) y no poniendo primero sus intereses e ideologías? Creo que llegó el momento, ¡por algo los elegimos!" Paredes

Herrera: “El gobierno sintió la cachetada y ahora debe tomar medidas acordes a lo que pide el país. Es una situación compleja, hay mucha gente que está feliz en el país que vive. Yo creo que soy uno de ellos, conozco la realidad de muchos otros países y créeme que Chile está muy bien visto del extranjero. Sé que es una situación difícil y ojalá esto sirva para mejorar la calidad de vida del 99% de los chilenos. Uno como futbolista quizás está ajeno a la realidad, pero sí comparte con gente que lo pasa mal. Empatizo absolutamente con todas las peticiones que hace la gente, con todas las veces que los han pasado llevar como ciudadanos. Pienso que esto ocurrió por las desafortunadas declaraciones de varios ministros, que 'la gente vaya a compartir a una posta’ es irrisorio, que ‘compren flores porque están más baratas’, cuando suben y suben los costos de vida en el país” Herrera