Vinicius demostró en el Clásico que no tiene nada de ficticio

El brasileño, titular por delante de Bale, lideró el ataque blanco y participó de la jugada del gol de Lucas. Sólo le falló el último toque

OPINIÓN

El Real Madrid empató ante el Barcelona en el Camp Nou en un partido que fue la confirmación de que Vinicius no tiene nada de ficticio. Es más, el brasileño estuvo a dos jugadas de coronarse como héroe madridista en la plaza enemiga por excelencia. Solari apostó por él de inicio por delante de Gareth Bale, convirtiéndole así en el madridista más joven que juega un Clásico en el siglo XXI. Y el brasileño respondió con creces a la valiente apuesta del técnico argentino.

En la primera parte, cuando el Real Madrid tuvo el dominio del partido, el 55% de las jugadas merengues discurrieron por la banda de Vinicius, de hecho. Y ni el imponente escenario, ni la talla del rival achicaron lo más mínimo al brasileño, que nunca dejó de intentarlo frente a Semedo. Lo consiguió en muchas ocasiones. Y la guinda hubiera sido si hubiese rematado dos manos a mano francos en la primera parte antes del cuarto de hora: en uno decidió tirar contra Piqué cuando estaba Kroos solo, y en el siguiente –casi consecutivo- dejó que Piqué le comiera el terreno cuando estaba solo. Poco después, un pase de la muerte a Benzema se le fue también algo largo.

Ahí pudo estar la eliminatoria. El último toque fue lo único que le faltó a Vinicius. Pero lo demás lo hizo todo bien. A punto estuvo de entrar en el olimpo del madridismo. Quedarse a las puertas con apenas 18 años es algo que no se puede obviar de todas formas. No obstante, Gareth Bale jugó media hora y no sólo falló también el último toque -pese a estar curtido en cien batallas-, sino que también aportó bastante menos al juego del equipo. La comparación volvió a caer del lado de Vinicius, antes del pitido inicial y después del pitido final. Es ya un hecho: el brasileño ha aparecido para quedarse en la élite del fútbol. De ficticio no tiene nada.