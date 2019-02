Vinicius apunta al once inicial, donde Reguilón y Marcelo se disputan un único puesto

Keylor, Casemiro y Lucas serían titulares en el Real Madrid para el Clásico del Camp Nou. Bale y Asensio apuntan al banquillo ante el Barcelona

ANÁLISIS

El Clásico está ya encima. Los focos están puestos sobre ambos equipos, y concretamente, sobre los onces de ambos entrenadores. Si bien a Ernesto Valverde todavía le baila la presencia de un ‘tocado’ Lionel Messi, Solari tiene ante sí un puzzle casi inédito por resolver. Y es que por primera vez desde hace mucho tiempo, el argentino cuenta con todos sus jugadores, y con varios de los importantes ya a tono después de su paso por la enfermería. Con lo que al técnico se le presenta por primera vez en un partido grande la no menor disyuntiva entre optar por esos jugadores teóricamente ‘B’ que han sacado las castañas del fuego en este tiempo, frente a los jugadores ‘A’ que estarían en el imaginario de cualquier aficionado al inicio de temporada.

La decisión no es baladí. Y menos en un club de la trascendencia del Real Madrid ante un partido de audiencia planetaria en el Camp Nou, que ya le costó el puesto a Julen Lopetegui esta misma temporada. Y de hecho, un ya de por sí hermético Solari ha protegido si cabe un poco más su discurso público de cara al posible once en el Clásico. Incluso a la convocatoria. “No te voy a decir si ya tengo decidido el once”, se limitó a decir en la rueda de prensa este martes en Valdebebas. Ni esa pista se permitió deslizar.

Y en la esfera privada, en el interior de los muros de la Ciudad Deportiva, la actitud es similar. Los jugadores aún no saben todavía el posible once inicial. No lo sabrán hasta la reunión técnica en el hotel de concentración, poco antes de salir en autobús rumbo al Camp Nou. Es el proceder habitual del técnico argentino en el Real Madrid. De manera que no será hasta entonces cuando se resolverán muchas de las dudas que planean a día de hoy sobre el madridismo: ¿Marcelo o Reguilón? ¿Casemiro o Llorente? ¿Bale o Vinicius?

Eso sí, según ha podido entender Goal de fuentes autorizadas, Vinicius apunta al once inicial en el Camp Nou. Es uno de los motores del ataque del Real Madrid en los últimos tiempos y la pizarra del técnico no cuadra sin el brasileño. Benzema es fijo en la punta del ataque. Y la otra posición de extremo es para Lucas Vázquez. Descansó ante el Alavés, es ‘titularísimo’ para Solari desde que llegó, y su sacrificio en la banda es vital no sólo para el ataque, sino también para tapar las subidas de Jordi Alba. Así las cosas, Gareth Bale y Marco Asensio –que han sido los últimos en incorporarse a la dinámica habitual tras sendas lesiones- aguardarían su oportunidad desde el banquillo en el Clásico.

En la línea central del terreno de juego, según estas mismas fuentes, Casemiro será el elegido para ocupar la posición de pivote junto a Toni Kroos y Luka Modric, pese al gran rendimiento de un Marcos Llorente ya recuperado. Y si bien Keylor Navas será el portero en el Camp Nou, siguiendo con la dinámica habitual de la Copa del Rey, la banda izquierda sigue siendo un galimatías. Marcelo es el que está jugando los últimos encuentros en el torneo del KO, pero el buen desempeño de Reguilón siembra dudas en la caseta para ocupar el flanco siniestro.

Sea como fuere, la decisión final sólo la sabe Solari a día de hoy. Y sólo se hará pública de manera oficial una hora y cuarto antes del partido aproximadamente. Hasta entonces, los once jugadores elegidos para medirse al Barcelona y ‘vengar’ el 5-1 en La Liga permanecerán en el imaginario único del entrenador argentino.