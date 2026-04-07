Vinícius amenaza de muerte a un jugador argentino... y la respuesta es impactante

Se produjo un fuerte enfrentamiento entre la estrella brasileña Vinícius Júnior y el defensa del Mallorca Pablo Mafiu durante el partido, que deparó una gran sorpresa con la victoria por 2-1 de los locales sobre el Real Madrid en el estadio Son Moix, en el marco de la Liga española.

El partido en sí fue dramático: el Mallorca se adelantó con un gol de Manu Morlanes en la primera parte, luego Éder Militão empató para el Real Madrid en el minuto 88, antes de que Fedad Moriki marcara el gol de la victoria en el tiempo de descuento, dando a su equipo los tres puntos en su lucha por evitar el descenso.

El enfrentamiento entre Vinícius y Mafiu se ha convertido en una tradición recurrente en cada encuentro entre ambos equipos, pero esta vez las cámaras de «Movistar Plus+» revelaron detalles más tensos y agudos que no se habían difundido anteriormente.

La chispa saltó tras una protesta de Vinícius por una decisión arbitral, cuando Mafiu se dirigió a él diciendo: «Ahora hablas tú».

En uno de los momentos más tensos, el brasileño esquivó una patada de su rival, se giró hacia él y le lanzó una amenaza directa: «Te voy a matar».

Y la cosa no quedó ahí; Mafio recibió una tarjeta amarilla tras empujar a Vinícius y le respondió con sarcasmo: «No seas tan pesado. Lloras demasiado».

Unos minutos más tarde, Mafio hizo el gesto de «balón de playa» (balão de praia), en una referencia sarcástica a que Vinícius perdiera el Balón de Oro 2024 frente a Rodri.

El delantero brasileño respondió rápidamente: «Balón de playa, sí... Lo haces para salir en la tele, seguro que sales en la tele».

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Estos enfrentamientos se producen en un contexto histórico de tensión entre los jugadores, ya que Mafio ya había hecho declaraciones provocadoras en entrevistas anteriores, incluyendo bromas sobre enfrentarse a Vinícius en un ring de boxeo.

Mafio es conocido por su estilo defensivo, duro y psicológico, cuyo objetivo es desconcentrar a los rivales, algo en lo que ha tenido éxito en parte esta vez, a pesar del brillante juego técnico de Vinícius en algunas jugadas, como el «canó» (paso entre las piernas).

Estas imágenes están suscitando un gran debate en los medios de comunicación españoles, sobre todo ante la recurrencia de este tipo de enfrentamientos verbales, que aportan un toque especial a los partidos del Real Madrid contra el Mallorca, aunque a veces no están exentos de provocaciones que pueden traspasar los límites del espíritu deportivo.