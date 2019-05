Vinculan al arquero Tobías Vargas con otro caso relacionado a apuestas deportivas

El portero paraguayo de Fuerza Amarilla es acusado de ofrecer dinero a un colega, a cambio de cometer un penal en la Copa Sudamericana contra Mineros.

El futbolista Gustavo Velázquez, de Sol de América, hizo pública una conversación con quien sería el arquero Tobías Vargas y en la que recibe una extraña propuesta económica de 5 mil dólares.

La voz de Vargas, quien fue acusado meses atrás de haber apostado contra su propio equipo, sería la que se escucha en la filmación que el propio Velázquez reveló ante la dirigencia solense y los medios.

“Ayer en la concentración me llamo Tobías Vargas. Le dije a un compañero que filmara la llamada, para hablar con pruebas. Me considero una buena persona, que no voy a caer bajo en esas cosas. Nunca haría eso”, dijo Velázquez a la AM1020 de Asunción.

El abogado Diego Tuma, asesor jurídico de Vargas, aseguró que “el jugador de Sol inventó todo para ganar protagonismo, por eso le contó primero a la gente de su club. Muchas veces uno se jacta de honesto para renovar un contrato o tener más presencias en su equipo”.

Tiempo atrás, Tobías Vargas demandó al dirigente Walter Gustavo Benítez por haberlo acusado de apostar contra su propio equipo en un partido del torneo paraguayo de Primera División.