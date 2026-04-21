Vincent Kompany rechaza rotundamente la candidatura para el Mundial de 2026: «No hay ninguna posibilidad»

Vincent Kompany ha rechazado amablemente las ofertas de la BBC y de ITV. El entrenador belga no quiere hacer análisis televisivos del Mundial el próximo verano.

Tras proclamarse campeón de Alemania el domingo con el Bayern de Múnich, recibió ofertas de ambas cadenas para analizar el Mundial.

En la rueda de prensa previa a la semifinal de la DFB-Pokal, el técnico explicó su decisión.

«Ni hablar. ¿Por qué iba a hacerlo? Estoy de vacaciones. Si lo hago, el año que viene ya no tendré familia en Múnich. No, ni de coña voy a hacerlo», concluye.

De este modo, Kompany sigue en liza con el Bayern por la Copa DFB y la Liga de Campeones, donde en semifinales le aguarda el París Saint-Germain.