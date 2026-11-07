Cómo ver el Villarreal-Getafe con una VPN

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Previa del partido

Primera División - Jornada 12 8 nov 2026 - 12:30 Estadio de la Ceramica

El Villarreal recibe al Getafe en el Estadio de la Ceramica en un partido de LaLiga al que ambos equipos llegan en situaciones distintas, pero complicadas. El Submarino Amarillo ocupa la décima posición y buscará recuperarse en casa tras una semana turbulenta.

Las últimas noches europeas del Villarreal han sido durísimas. El Paris Saint-Germain lo arrolló por 6-0 en la Champions League y dejó al equipo de Inigo Perez con serias preguntas por responder: encajó cuatro goles en los primeros 17 minutos. La derrota por 0-1 ante el Espanyol en su anterior partido de LaLiga aumenta la presión de cara a este fin de semana.

El Getafe llega en decimotercera posición y también arrastra sus propios problemas. El equipo de Pepe Bordalas perdió 1-0 ante el Brighton el jueves en la Conference League, un resultado que prolongó su reciente racha de resultados dispares entre competiciones.

Sin embargo, el Getafe demostró que sabe sacar resultados cuando importa. La victoria por 3-1 ante el Sevilla en LaLiga, apenas unos días antes de la derrota frente al Brighton, mostró que Bordalas puede organizar a su equipo para hacer daño al contraataque. Buscará aprovechar cualquier duda defensiva que el Villarreal arrastre hasta este partido.

El historial de enfrentamientos añade interés al duelo. El Villarreal ganó 2-0 el último partido entre ambos, pero el Getafe se impuso en el anterior. Ninguno de los dos equipos puede subestimar al otro.

Si quieres seguir toda la acción, aquí tienes todo lo que necesitas saber para ver el Villarreal-Getafe en directo.

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