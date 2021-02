Villarreal B, la fábrica de talentos a la que Emilano García y Santiago Montiel llegan

El filial del Submarino Amarillo se ha caracterizado por ser una referencia en cuanto a la formación de talentos.

Hay quienes dicen que los talentos emergentes deben esperar el momento ideal para marcharse a Europa. Y aunque por lo general es cierto, no es una regla que se cumple en todos los casos. Hay destinos que le ofrecen a los prospectos un escenario ideal para explotar su potencial y culminar de la mejor manera su proceso de formación.

Es por eso que la llegada de Emiliano García y Santiago Montiel al Villarreal B supone una extraordinaria noticia para el futbol mexicano. A pesar de que ambos jugadores tienen tan solo 17 años de edad, lo cierto es que el filial del Submarino Amarillo se ha caracterizado por ser una de las principales fábricas de talentos en España.

García, con su casi 1.80 de estatura, dejó Puebla con el objetivo de convertirse en un mejor centro delantero, posición que domina, además de contar con una privilegiada visión y gran desequilibrio, según se describió él mismo en una entrevista concedida a Bolavip poco después de confirmarse la noticia de su fichaje por el Villarreal B.

"Me identifico como un jugador con muchísima resistencia física. Tengo muy buena visión de juego. Me gusta mucho dar pases gol. Me gusta encarar, quitarme jugadores. Tengo gol. En el uno contra uno, casi siempre salgo bien porque soy muy desequilibrante. Cuando estoy frente al arco, soy muy bueno", comentó el delantero.

Montiel, por su parte, cuenta con pasaporte español gracias a su abuela paterna, lo que supone un punto muy importante para consolidarse en Europa. Se desempeña como central y viene de hacer historia con la Franja, siendo el capitán del equipo que salió campeón con la Sub 17 en el Apertura 2020, único título del club en la categoría.

Las dos joyas del Puebla viajaron en enero a España para firmar un contrato por tres temporadas con la Cantera Grogueta. El traspaso de ambos jugadores fue catalogado como un hecho histórico para la Franja, pues es la primera vez que el equipo logra cerrar la salida de uno o más talentos de sus fuerzas básicas al futbol europeo.

En Goal te contamos todo lo que debes saber sobre el Villarreal B

¿DÓNDE JUEGA EL VILLARREAL B?

La cantera del Submarino Amarillo milita en la Segunda División B, el equivalente a la Tercera División en España. El equipo descendió en 2012 debido a que el primer equipo del Villarreal no pudo mantener la categoría y bajó a la Segunda División tras una temporada para el olvido.

¿QUIÉN ES EL ENTRENADOR?

A diferencia de otros clubes que en estas categorías apuestan por exjugadores jóvenes, como es el caso del Real Madrid Castilla con Raúl González, el Villarreal B se lo toma muy en serio y tiene a Miguel Álvarez en el banquillo de suplentes de la Cantera Grogueta.

Se trata de un técnico con trayectoria en el ascenso español y que conoce bastante bien la categoría. También estuvo en varios equipos de la Segunda División, como Alcorcón, Ciudad de Murcia o Terrasa, por lo que sabe trabajar con talentos como García y Montiel.

UNA FÁBRICA DE TALENTOS

Villarreal B es una referencia en cuanto a la formación de talentos. Son muchos los grandes jugadores que han salido del filial del Submarino Amarillo a lo largo de la historia, siendo Santi Cazorla, Gerard Moreno, Manu Trigueros, Bruno Soriano y Mario Gaspar algunos de los ejemplos de mayor relevancia.

Sin embargo, la fábrica no se ha tenido ni un segundo y en los tiempos recientes han formado a las siguientes figuras:

RODRI : El crack de Manchester City y la Selección española dio sus primeros pasos en el Villarreal B, equipo al que llegó en febrero de 2015. Las extraordinarias actuaciones le permitieron dar el salto al primer equipo en diciembre de ese año y consolidarse en la Primera División.

CHUKWUEZE : Estuvo un año y medio en el Villarreal B, con el que pudo marcar un total de cuatro goles. Los increíbles movimientos que mostró jugando como extremo en las inferiores del Submarino Amarillo le llevaron a debutar en el primer equipo en 2018, siendo actualmente uno de las principales referencias ofensivas del Villarreal en La Liga.

MOI GÓMEZ: El mediocampista cuenta con una extensa trayectoria en La Liga, donde ha jugado con clubes como Villarreal, Getafe y Huesca. Pero todo comenzó en el Villarreal B, donde estuvo varias temporadas antes de convertirse en el referente del equipo que actualmente dirige Unai Emery.

FER NIÑO : Tan solo tiene 20 años, pero es uno de los jugadores que más ilusiona a la afición del Villarreal. Se desempeña como delantero y cuenta con recursos sumamente interesantes como se ha visto en la presente edición de La Liga, donde acumula un total de tres anotaciones.