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Villarreal CF vs. Paris Saint-Germain hoy en directo: ¿quién retransmite el partido por televisión y en streaming?

Villarreal vs Paris Saint-Germain
Villarreal
Paris Saint-Germain
Liga de Campeones

En la Champions League, el Villarreal CF se enfrenta al Paris Saint-Germain. Pero ¿dónde se puede ver el partido hoy en directo por televisión y en streaming?

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EspañaMovistar+
MéxicoFox ONE
ColombiaDisney+ Premium Sur
ArgentinaDisney+
PerúDisney+
ChileDisney+ Premium Chile
EcuadorDIsney+ Premium Sur
República DominicanaDisney+ Premium Norte
ParaguayDisney+
UruguayDisney+
Estados UnidosParamount+
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  • Acceda a la plataforma oficial. Visite la web o abra la aplicación oficial de streaming del canal deportivo que posee los derechos de retransmisión.
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FC Villarreal vs. Paris Saint-Germain: hora de inicio

crest
Liga de Campeones - Jornada 4
Estadio de la Ceramica

El partido entre el FC Villarreal y el Paris Saint-Germain comienza el 3 de noviembre de 2026 a las 21:00.

FC Villarreal vs. Paris Saint-Germain: ¿dónde ver hoy el partido en directo por televisión y streaming?

El partido entre el Villarreal y el Paris Saint-Germain se retransmitirá en directo por DAZN. Allí podréis seguirlo por streaming.

Los temas de la semana: ¿qué ha pasado con el FC Villarreal y el Paris Saint-Germain?

El Villarreal llega a este partido con un balance irregular: en sus últimos cinco encuentros oficiales logró dos victorias y un empate, y sufrió dos derrotas. Su partido más reciente terminó con una derrota por 0-1 ante el Espanyol en liga; antes había ganado 4-3 al Liverpool en la Champions League. En esos cinco partidos, el Villarreal marcó ocho goles y encajó nueve.

El PSG atraviesa un momento de forma extraordinario y ha ganado sus últimos cinco partidos oficiales. Tras imponerse por 4-2 al Manchester City y por 4-2 al Barcelona en la Champions League, logró una victoria a domicilio por 5-1 ante el Le Havre en la Ligue 1. En esos cinco encuentros, el PSG marcó 16 goles y encajó nueve.

VIL

VIL - Formulario

ELC
D0-0
LIV
L4-3
VAL
W1-2
CDM
W0-5
ESP
L0-1
Gol marcado (encajado)
10/6
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
2/5
PSG

PSG - Formulario

MCI
W2-4
STR
W1-3
BAR
W4-2
OL
W2-0
LEH
W1-5
Gol marcado (encajado)
18/6
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5

FC Villarreal vs. Paris Saint-Germain: alineaciones

Villarreal contra Paris Saint-Germain alineaciones probables

4-4-2
Villarreal crest
Villarreal
VIL
Formación
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
4-3-3
P. GulacsiP. GulacsiS. CardonaS. CardonaP. NavarroP. NavarroS. MourinoS. MourinoR. VeigaR. VeigaP. GueyeP. GueyeS. ComesanaS. ComesanaT. BuchananT. BuchananA. MoleiroA. MoleiroG. MikautadzeG. MikautadzeN. PepeN. PepeM. SafonovM. SafonovW. PachoW. PachoI. ZabarnyiI. ZabarnyiA. HakimiA. HakimiLucas HernándezLucas HernándezVitinhaVitinhaFabián RuizFabián RuizJ. NevesJ. NevesF. TorresF. TorresD. DoueD. DoueM. AklioucheM. Akliouche
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
4-4-2
Villarreal

Once inicial

Paris Saint-Germain

Manager

  • I. Perez
  • Luis Enrique

FC Villarreal vs. Paris Saint-Germain: estado de forma

VIL

VIL - Formulario

ELC
D0-0
LIV
L4-3
VAL
W1-2
CDM
W0-5
ESP
L0-1
Gol marcado (encajado)
10/6
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
2/5
PSG

PSG - Formulario

MCI
W2-4
STR
W1-3
BAR
W4-2
OL
W2-0
LEH
W1-5
Gol marcado (encajado)
18/6
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5

FC Villarreal vs. Paris Saint-Germain: balance de enfrentamientos directos

FC Villarreal vs. Paris Saint-Germain: las clasificaciones

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
3300145+99
W
W
W
2
Aston VillaAston VillaAVL
3300123+99
W
W
W
3
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
W
W
W
4
Real MadridReal MadridRMA
3300105+59
W
W
W
5
Real BetisReal BetisBET
330074+39
W
W
W
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
321072+57
D
W
W
7
ArsenalArsenalARS
321062+47
D
W
W
8
BarcelonaBarcelonaBAR
3201116+56
L
W
W
9
ComoComoCOM
3201105+56
W
L
W
10
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
W
L
W
11
BrujasBrujasCLB
320196+36
W
W
L
12
Sporting de LisboaSporting de LisboaSCP
320174+36
L
W
W
13
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
W
L
W
14
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
3120105+55
D
D
W
15
RomaRomaROM
311185+34
W
L
D
16
Atlético MadridAtlético MadridATM
311143+14
D
W
L
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
311143+14
L
W
D
18
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
31112204
W
L
D
19
VillarrealVillarrealVIL
31028803
L
W
L
20
Inter MilánInter MilánINT
310256-13
W
L
L
20
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
310256-13
L
L
W
22
SSC NápolesSSC NápolesNAP
310257-23
W
L
L
23
GalatasarayGalatasarayGAL
310269-33
W
L
L
24
LASKLASKLAS
310269-33
W
L
L
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
L
W
L
26
FeyenoordFeyenoordFEY
310248-43
L
W
L
27
LensLensRCL
310237-43
L
L
W
28
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
310249-53
L
W
L
29
AEK AtenasAEK AtenasAEK
310238-53
L
L
W
29
RB LeipzigRB LeipzigRBL
310238-53
L
W
L
31
FenerbahceFenerbahceFB
302139-62
D
L
D
32
Slavia PragaSlavia PragaSLP
301247-31
D
L
L
33
VikingVikingVIK
301259-41
L
D
L
34
FC OportoFC OportoPOR
300326-40
L
L
L
35
LilleLilleLIL
3003410-60
L
L
L
36
SlovanSlovanSBR
3003113-120
L
L
L
Clasificación para cuartos de final

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