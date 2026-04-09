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وليد الفراج
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Vídeo: Walid Al-Faraj desvela una sorpresa asiática tras la guerra con Irán

Al Ahli vs Al-Duhail SC
Al Ahli
Al-Duhail SC
AFC Liga de Campeones
Al Hilal vs Al-Sadd
Al Hilal
Al-Sadd
Tractor vs Shabab Al-Ahli Dubai FC
Tractor
Shabab Al-Ahli Dubai FC
Arabia Saudita
Catar
Irán
Emiratos Árabes Unidos

¿Afecta la guerra de Irán a sus clubes?

El periodista Walid Al-Faraj afirmó que la guerra con Irán podría afectar la participación de los clubes egipcios en torneos asiáticos.

La tensión en Oriente Medio ya ha aplazado varios partidos y competiciones en la región.

En su programa saudí “Action con Walid” afirmó: «Es posible que Al-Ahli Dubai pase a cuartos, pues se espera que Tractor iraní no viaje por el conflicto».

Lea también... Tres meses en la línea de fuego... El último baile de Ronaldo amenaza el trono de Messi y Al-Hilal.

Y añadió: «Hasta ahora, la Federación Asiática de Fútbol no ha tomado una decisión sobre la situación del Tractor, y no sé si vendrá o no, pero se espera que no lo haga».

Los octavos de final de la Elite Cup de Asia Occidental arrancan este lunes y martes con la participación de Al-Ahli, Al-Ittihad y Al-Hilal de Arabia Saudí.





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