Vídeo: Una noche difícil para el Roma... El Inter le endosa un contundente 5-0

El Inter de Milán arrolló al Roma con una contundente victoria por 5-2 este domingo por la tarde en el estadio Giuseppe Meazza, en la 31.ª jornada de la Serie A, lo que le permite consolidar su liderato con una amplia ventaja sobre sus perseguidores.

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Christian Chivu dirigió al Inter en un partido completo, en el que alineó el siguiente once inicial: «Portero: Sommer; defensa: Bastoni – Acerbi – Akanji; centro del campo: Dimarco – Zielinski – Hakan Çalhanoğlu – Barella – Dumfries; ataque: Lautaro Martínez – Marcus Thuram».

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Por su parte, Gian Piero Gasperini eligió la alineación de la Roma, formada por: «Portero: Svelar; defensa: Mancini – Ndicka – Hermoso; mediocampo: Çelik – Cristante – Pessina – Rensch; ataque: Solé – Pellegrini – Malen»..

La emoción comenzó desde el primer minuto, cuando Toram realizó un pase magnífico que Lautaro Martínez remató con un potente disparo desde dentro del área, anotando el primer gol del Inter.

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La Roma empató provisionalmente en el minuto 40 gracias a Gianluca Mancini, quien remató de cabeza un centro de Rensch para enviar el balón al fondo de la red.

Pero, un minuto antes del descanso, Hakan Çalhanoğlu marcó un gol espectacular con un disparo potentísimo desde fuera del área, devolviendo la ventaja al Inter.

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Al comienzo de la segunda parte, Lautaro Martínez amplió la ventaja del Inter con un tercer gol en el minuto 52, tras un preciso pase en profundidad de Toram, a lo que siguió el cuarto gol del propio Toram tras un saque de esquina lanzado por Hakan en el minuto 55.

Nicolò Barella anotó el quinto en el minuto 63 tras rematar un rebote dentro del área. A continuación, la Roma recortó distancias con un segundo gol en el minuto 70, obra de Lorenzo Pellegrini tras un pase de Malen.

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Con esta victoria, el Inter suma 72 puntos y se coloca en cabeza de la liga, mientras que la Roma se queda con 54 puntos en sexta posición.