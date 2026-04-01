Vídeo: Una cifra sorprendente... Mané pronostica el resultado del partido entre Irak y Senegal en el Mundial

El senegalés Sadio Mané, estrella del Al-Nassr, pronosticó el resultado del partido de su selección contra Irak en la fase final del Mundial de 2026, que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México.

La selección de Irak se clasificó para la fase final del Mundial de 2026 por segunda vez en su historia, y la primera tras una ausencia de 40 años, desde su única clasificación en 1986, tras vencer a Bolivia por 2-1, en la madrugada del miércoles, en la final de la repesca mundial.

Los «Leones del Éufrates» disputarán el Mundial en el Grupo 9, que contará con las selecciones de Francia, Noruega y Senegal, y el partido de los «Leones de la Teranga» será el último de la fase de grupos.

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El club Al-Nasr publicó en su cuenta oficial de «X» un vídeo de su jugador iraquí Haider Abdulkarim felicitando a la selección de su país por la clasificación para el Mundial.

Abdulkarim dijo: «Enhorabuena por la clasificación para el Mundial, enhorabuena a los jugadores y al pueblo iraquí, y espero que sea una participación digna en el Mundial».

Al final del vídeo, Abdulkarim apareció junto a Sadio Mané, y uno de los presentes le preguntó al astro senegalés por sus pronósticos para el resultado del partido de su selección contra Irak, a lo que respondió: «(Victoria) 3-0».

Cabe recordar que la selección de Irak busca clasificarse para la segunda ronda del Mundial por primera vez en su historia, ya que quedó eliminada en la primera ronda en su única participación hace 40 años, mientras que el mejor resultado de Senegal fue la clasificación para los cuartos de final en el Mundial de 2002.