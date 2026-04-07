Vídeo: Un experto en arbitraje responde... ¿Mereció el Al Ahly un penalti ante el Ceramica Cleopatra?

El exárbitro internacional Mahmoud Al-Banna ha dado su opinión sobre la jugada polémica del partido entre el Al-Ahly y el Ceramica Cleopatra, disputado este martes por la tarde en la Liga egipcia.

El Al Ahly cayó en la trampa del empate ante el Ceramica Cleopatra, con un resultado de 1-1, en el encuentro que los enfrentó este martes en el estadio Al-Mokawloon Al-Arab, dentro de la primera jornada de la fase final de la Liga egipcia.

El tiempo de descuento fue escenario de una gran polémica arbitral, después de que el Al Ahly reclamara un penalti por una mano de un jugador del Ceramica, lo que llevó al árbitro del partido, Mahmoud Wafa, a recurrir al VAR. Tras revisar la jugada, el árbitro confirmó que no había penalti.

La decisión desató una ola de indignación, y los jugadores del Al Ahly protestaron enérgicamente contra el árbitro tras el pitido final, por lo que este tuvo que salir escoltado por la policía.

Por su parte, Mahmoud Al-Banna declaró a Modern mti TV que el árbitro Mahmoud Wafa no había pitado nada al principio y que fue llamado por el VAR para revisar la jugada.

Y añadió: «Le mostré al árbitro un ángulo desde detrás de la portería, un ángulo engañoso, que no permitía determinar si la mano estaba extendida o no».

Y continuó: «La perspectiva más clara era la del fuera de juego, que dejaba ver que el jugador intentaba esquivar el balón echando la mano hacia atrás, y que la mano no realizó ningún movimiento lateral para ampliar el cuerpo».

Mahmoud Al-Banna concluyó: «Por lo tanto, la decisión de no pitar penalti fue correcta, ya que el jugador intentó evitar tocar el balón, y en este caso la decisión final del árbitro fue acertada».

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