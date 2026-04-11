Vídeo | Un regalo inesperado: el Bournemouth vence al Arsenal y reaviva las esperanzas del City

El Arsenal cayó 1-2 ante el Bournemouth este domingo en el Emirates Stadium, en la 32.ª jornada de la Premier League.

El Bournemouth abrió el marcador en el minuto 17 por medio de su estrella Eli Junior Croby, tras aprovechar un centro raso desde la banda izquierda dentro del área, que rebotó en la pierna del defensa William Saliba y quedó a la medida de Croby, quien no tuvo dificultades para enviarla al fondo de la red, anotando el primer gol de los visitantes.

El Arsenal empató en el 35’ al transformar Victor Giociris un penalti con un disparo a la derecha del portero.

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En el 74, Alex Scott sentenció con un disparo dentro del área que batió a Raya por la derecha y devolvió la ventaja al Bournemouth.

Con esta derrota, el Arsenal se queda con 70 puntos tras 32 jornadas y el Bournemouth suma 45 y sube al noveno puesto.

Con este resultado, el Bournemouth le ha dado un valioso regalo al Manchester City, segundo con 61 puntos en 30 partidos, reavivando la lucha por el título.

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