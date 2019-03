VIDEO: Raúl Jiménez asiste a Diogo Jota para sentenciar al Manchester United

Wolves consiguió uno de los triunfos más importantes de su temporada, luego de doblegar al 2-1 en los cuartos de final de la , consiguiendo el pase a una instancia que no estaba presupuestada.

Raúl Jiménez se lució y abrió la cuenta al minuto 70, aunque para el segundo tanto de los Lobos pudo juntarse con Diogo Jota y asistió al portugués para batir definitivamente a los Red Devils.

Ahora, su equipo enfrentará las semifinales del torneo más antiguo del planeta, con las ilusiones a tope por un posible título y clasificación a Europa para la próxima temporada.

