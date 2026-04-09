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Vídeo: Periodista saudí afirma que nadie quiere ver a Ronaldo campeón de liga

Al Hilal vs Al Kholood
Al Hilal
Al Kholood
1ª División
Al-Fayha vs Al Ahli
Al-Fayha
Al Ahli
Al Akhdoud vs Al Nasr FC
Al Akhdoud
Al Nasr FC
C. Ronaldo
Arabia Saudita
Portugal

¿Conseguirá el astro portugués el título que se le resiste?

El capitán del Al-Nassr, Cristiano Ronaldo, está cerca de ganar la Liga Pro con el «Al-Alamy» por primera vez desde su llegada a Arabia Saudí.

El Al-Nassr lidera la tabla con dos puntos sobre el Al-Hilal y, si vence el sábado al Al-Akhdoud en la jornada 29, podrá aumentar la ventaja a cinco puntos.

El periodista saudí Turki Al-Ajma afirmó en su programa «Koura»: «Hay rumores de que la liga favorece al Al-Nassr para complacer a Ronaldo, pero eso es falso».

Lee también: Tres meses en la línea de fuego... El último baile de Ronaldo amenaza el trono de Messi y Al-Hilal.

Y añadió: «Desde su llegada, Ronaldo no ha conseguido el título, y no se puede decir que haya parcialidad a favor del Al-Nassr para concederle el campeonato de liga».

Y añadió: «Nadie le va a regalar la liga a Ronaldo; cada equipo depende de sí mismo y los errores arbitrales forman parte del fútbol».

Y remató: «Si Ronaldo gana el título, será por el esfuerzo de su equipo, igual que si lo consigue Al-Hilal o Al-Ahli».

Añadió que la derrota del Al-Ahli favoreció tanto al Al-Hilal como al Al-Nassr, y concluyó: «Todo lo que se dice ahora es solo enfado y una escalada de la afición».

El Al-Ahli empató 1-1 con Al-Fayha el miércoles en un partido marcado por decisiones arbitrales polémicas, como la anulación de dos penaltis al “Al-Raqi”.



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