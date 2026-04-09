Vídeo: No es el Al-Nassr... ¿Quién lidera la Liga Saudí sin los errores arbitrales?

Un experto en arbitraje asegura que Al-Nassr no lideraría la Liga Saudí sin los errores arbitrales en los penaltis esta temporada.

El Al-Nassr lidera la Liga Saudí con 70 puntos, dos más que el Al-Hilal y cuatro más que el Al-Ahli, aunque ha jugado un partido menos.

El experto arbitral Fahd Al-Mardasi declaró en el programa «Nadina» de «MBC 1»: «El Al-Ahli ha tropezado en tres partidos por cinco penaltis que mereció y no le concedieron».

Explicó que al Al-Ahli no se le pitó un penalti en la ida contra Al-Ittifaq, ni dos en el mismo sentido ante Al-Riyadh, más otros dos en el último duelo frente a Al-Fayha, lo que le ha perjudicado.

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Concluyó que hubo otro penalti no pitado ante Al-Hazm, pero como el Al-Ahli ganó ese partido, la decisión no afectó al resultado.

El periodista Abdulrahman Al-Humaidi añadió que, sin esas decisiones, el Al-Ahli habría sumado 75 puntos y lideraría la tabla.