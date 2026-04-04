Vídeo: Las jugadas fallidas del Al-Hilal dejan atónito a Yassine Bounou ante el Al-Taawoun

El marroquí Yassine Bounou, portero del Al-Hilal, sufrió un golpe inesperado durante el partido que su equipo disputó contra el Al-Taawoun este sábado por la tarde, en la 27.ª jornada de la Liga Profesional Roshen.

El Al-Hilal encajó el gol del empate ante el Al-Taawoun en el minuto 55 de la segunda parte, mediante un magnífico cabezazo de André Gerotto.

Gerotto volvió a marcar el segundo gol con otro cabezazo en el minuto 67 de la segunda parte.

La portería de Bono se vio superada en ambos goles debido a la mala cobertura de los jugadores del Al-Hilal ante los centros, algo que no es nuevo para los hombres del entrenador italiano Simone Inzaghi.

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El Al-Hilal sufre constantemente con los centros, que siempre echan por tierra el esfuerzo de Bono, quien ofrece un rendimiento notable, pero el bajo nivel de la zaga domina el panorama.

Bono había mantenido su portería a cero en los dos últimos partidos contra Al-Najma (4-0) y Al-Fateh (1-0), antes de encajar dos goles contra Al-Taawoun.