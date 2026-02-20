Traducido por

VÍDEO: ¿Lamine Yamal a cambio de TRES estrellas del PSG? Los tres delanteros de GOAL debaten sobre un hipotético —y muy controvertido— traspaso futbolístico

¿Consideraría el Barcelona vender a Lamine Yamal a cambio de Achraf Hakimi, Nuno Mendes y Vitinha? ¿Existe la posibilidad de que el Real Madrid considere deshacerse de tres de sus estrellas a cambio de Erling Haaland? ¿Y qué hay de Declan Rice a cambio de Rodri Y Tijjani Reijnders? Los tres delanteros de GOAL debaten una serie de hipotéticos traspasos futbolísticos.