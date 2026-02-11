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VÍDEO: La leyenda inglesa David Seaman habla sobre su rechazo al Manchester United, las aspiraciones del Arsenal y más en el último episodio del podcast «Beast Mode On»

Arsenal
Premier League
England
D. Seaman
A. Akinfenwa

En el último episodio del podcast «Beast Mode On», el exportero del Arsenal y de Inglaterra, David Seaman, habla con Adebayo Akinfenwa sobre su carrera: desde su salida del Leeds United hasta su participación en un Mundial. También analiza la actual plantilla de los Gunners, opina sobre Jordan Pickford, «ese» gol de Ronaldinho y más.

Haz clic en el botón de reproducción de arriba para ver el episodio completo ⬆️

El podcast «Beast Mode On» está disponible en YouTube y Spotify, con todos los episodios gratis.

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