Vídeo: La leyenda del Al-Nasr arremete contra Jesús a pesar de liderar la clasificación

A pesar de que el Al-Nassr saudí lidera la clasificación de la Liga Roshen de Profesionales con una cómoda ventaja de 5 puntos sobre su rival, el Al-Hilal saudí, el entrenador portugués Jorge Jesus no se ha librado de las críticas.

Jesús fue objeto de un duro ataque por parte de una de las leyendas del «Al-Alamy», quien consideró que el rendimiento técnico del equipo no refleja el calibre de los grandes nombres que componen la plantilla, señalando que los resultados positivos no ocultan algunos defectos evidentes en la forma de jugar.

El Al-Nassr se impuso al Al-Najma por 5-2 en la jornada 27, alcanzando los 70 puntos en lo más alto de la clasificación, por delante del Al-Hilal y el Al-Ahli, con una ventaja de 5 puntos.

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Yusuf Khamis, leyenda del Al-Nassr, declaró en el programa «Al-Muntasif»: «Jesús debe aprender de los errores del pasado, porque su estilo anterior provocó la pérdida de muchos puntos durante la primera vuelta».

Y continuó: «Creo que el Al-Nassr necesitaría esos puntos en este momento, dada la feroz lucha, pero si echamos la vista atrás a la primera vuelta, vemos que el entrenador portugués cometió varios errores graves».

Y prosiguió: «Jesús se excedió en el ataque frente a rivales con defensas adelantadas y ejerciendo una gran presión, lo que provocó que encajáramos muchos goles».

Y añadió: «Pero el equipo cometió numerosos errores en cuanto a disciplina, pases y otros aspectos, especialmente en el partido contra el Al-Hilal».

Y concluyó: «El entrenador portugués debe aprender de los errores del pasado, sobre todo cuando quedan siete jornadas para el final».







