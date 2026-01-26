En una entrevista sin filtros, KSI recuerda su temprano reconocimiento, la presión al volverse viral y el desafío de liderar uno de los mayores colectivos de YouTube. También habla de sus combates de boxeo contra Jake Paul y Tommy Fury, de su salto a la música con Trippie Redd y de mucho más.

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