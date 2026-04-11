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Vídeo: Gerrard afirma que hay un jugador mejor que Salah en la historia del Liverpool

Liverpool vs Fulham
Liverpool
Fulham
Premier League
M. Salah
S. Gerrard
K. Dalglish
I. Rush
Inglaterra
Egipto
Escocia
Gales

«... Este es el rey indiscutible de la historia del club»

Steven Gerrard, ex capitán del Liverpool, colocó a Mohamed Salah entre las leyendas «Reds», pero aclaró que no lo ve como el mejor de la historia del club.

Salah, que llegó en 2017 procedente de la Roma, dejará el club al final de esta temporada tras nueve años.

En este tiempo ha conquistado dos Premier League, una FA Cup, una EFL Cup, una Community Shield, la Liga de Campeones, la Supercopa de Europa y la Copa Mundial de Clubes.

En una entrevista con Anfield Agenda, Gerrard respondió a una pregunta directa sobre el lugar que ocupa Salah en la historia, y se le pidió que hablara solo cuando oyera el nombre de una leyenda que considerara mejor que la estrella egipcia.

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Al repasar nombres como Lucas Leiva, Jon Arne Riise, Roberto Firmino, Sami Hyypia, Jordan Henderson, Jamie Carragher, Andrew Robertson e Ian Rush, Gerrard no encontró a nadie que superara a Salah.

Solo al escuchar el nombre de Kenny Dalglish, Gerrard respondió: «Dalglish siempre es el rey indiscutible, luego viene Salah y después Ian Rush».

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