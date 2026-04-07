El Al Ahly cayó en la trampa del empate ante el Ceramica Cleopatra, con un resultado de 1-1, en el partido que los enfrentó este martes en el estadio Al-Mokawloon Al-Arab, en la primera jornada de la fase final de la Liga egipcia.

El Ceramica Cleopatra se adelantó gracias a Fakhri Lakay en el minuto 40, quien lanzó un potente disparo desde lejos que el portero Mustafa Shubair detuvo, pero el balón siguió su trayectoria hasta entrar en la portería.

El Al Ahly empató por medio de Yasser Ibrahim, en el minuto 82, tras un saque de esquina que Ashraf Ben Sharqi prolongó de tacón, llegando al defensa del equipo rojo, quien remató directamente a la red.

El Al-Ahly sumó 41 puntos y se colocó tercero, a cinco puntos del líder, el Zamalek, mientras que el Ceramica Cleopatra alcanzó los 39 puntos y se situó cuarto.

El tiempo de descuento fue escenario de una gran polémica arbitral, después de que el Al Ahly reclamara un penalti por una mano de un jugador del Ceramica. El árbitro del partido, Mahmoud Wafa, consultó el vídeo y, tras revisar la jugada, confirmó que no había penalti.

La decisión desató una ola de indignación, y los jugadores del Al Ahly protestaron enérgicamente contra el árbitro tras el pitido final, al igual que lo hizo Walid Salah El Din, director deportivo del club.

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