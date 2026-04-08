Vídeo: En la Copa, aficionados del Barcelona atacan el autobús del Atlético de Madrid

El autobús del Atlético de Madrid sufrió un ataque de la afición del Barcelona antes del partido de ida de cuartos de final de la Liga de Campeones.

Ya en la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey del mes pasado, radicales azulgranas destrozaron una ventana antes de que el autobús llegara al estadio.

Según Marca, es la segunda vez que ocurre: ya sucedió en la vuelta de las semifinales de Copa del Rey.

Aunque esta vez ocurrió en la calle previa al acceso al Camp Nou, En ambos casos el autobús colchonero llegó al estadio con daños materiales y sin garantías de seguridad.

Los daños afectaron sobre todo al parabrisas delantero, que quedó destrozado. Este ataque agrava el malestar del Atlético, que sufrió lo mismo en su visita anterior.

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El diario Sport publicó un vídeo que muestra los daños.