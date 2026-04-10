El Borussia Dortmund ha asestado un duro golpe al Real Madrid tras cerrar oficialmente este viernes por la tarde el fichaje de uno de los principales objetivos del club blanco.

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El defensa alemán Nico Schlotterbeck sonaba como fichaje madridista, ya que su contrato con el Dortmund acababa en 2027.

Sin embargo, este viernes el Borussia Dortmund anunció la renovación de Schlotterbeck (26 años) hasta 2031, lo que cierra la puerta a su fichaje en los próximos años.

Llegó del Friburgo en 2022 y, desde entonces, ha jugado 155 partidos con el Dortmund, marcando 10 goles y dando 18 asistencias. Además, ha jugado 25 partidos con la selección alemana desde 2022.

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Un paso de gran importancia

El director deportivo, Carsten Kramer, afirmó que su renovación es clave por su valor técnico y personal, y porque comprende el proyecto del club.

Lars Ricken, director deportivo, destacó que Schlotterbeck es un líder en el campo y valoró su regreso tras la lesión, confiando en su crecimiento como pieza clave.

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Las negociaciones fueron fluidas.

Ole Bock, director deportivo, afirmó que Schlotterbeck es uno de los mejores defensas del mundo por sus habilidades en el pase, su fuerza en los duelos y su espíritu de lucha, y se mostró confiado en lograr grandes éxitos la próxima temporada.

Schlotterbeck, por su parte, se mostró muy contento con la renovación y afirmó que tomó la decisión con calma, tras unas negociaciones positivas y basadas en la confianza. Además, destacó que la directiva le presentó un proyecto claro y ambicioso, lo que le animó a continuar, y subrayó que su principal objetivo es ganar títulos con el Borussia Dortmund.

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