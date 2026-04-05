Vídeo: Celebraciones históricas en el Congo por la clasificación para el Mundial... ¡y gran indignación en Francia!

La capital, Kinshasa, vivió hoy domingo un ambiente festivo excepcional, después de que los jugadores de la selección de la República Democrática del Congo celebraran su clasificación para el Mundial de 2026 tras imponerse a Jamaica en la repesca intercontinental por 1-0, asegurando así su regreso al Mundial por primera vez en 50 años.

Las celebraciones que inundaron las calles de la capital se convirtieron en una fiesta nacional, en la que miles de aficionados salieron a recibir a los «Leones», que recorrieron las calles en medio de un ambiente de orgullo y alegría, para celebrar un logro tan esperado.

Los medios de comunicación y las redes sociales difundieron vídeos en los que se veía al delantero Cédric Bakambu en un estado físico excelente, compartiendo la alegría de la afición, tras haberse perdido el último partido de su equipo, el Real Betis, contra el Espanyol.

Los informes indican que el jugador también podría perderse el partido contra el Braga en los cuartos de final de la Europa League el próximo jueves.

Las celebraciones no se limitaron a la afición, ya que la selección recibió una majestuosa bienvenida oficial nada más llegar al aeropuerto internacional de Ngeli, donde el presidente del país, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, les recibió y les felicitó por el logro histórico.

Sin embargo, la alegría por la clasificación no estuvo exenta de polémica, ya que las celebraciones provocaron el enfado de algunos clubes europeos, entre los que destacan el Lille y el Lens franceses, debido al retraso en el regreso a Francia de sus jugadores Chancel Mbemba y Arthur Masuaku, lo que provocó su ausencia en el derbi del norte de la Liga francesa.

El presidente del Lille, Olivier Létan, expresó su descontento con la actuación de la Federación Congoleña y declaró:

Y añadió: «La Federación Congoleña decidió de forma unilateral retener a los jugadores hasta el lunes, a pesar de que el reglamento de la FIFA es claro: los jugadores deben regresar a sus clubes en un plazo de 48 horas tras el partido».

Y añadió: «Se suponía que el jugador estaría aquí el jueves. El expediente ya está en manos de la Comisión de Disciplina de la FIFA, porque se trata de un precedente muy grave para todos los clubes que pagan los salarios de los jugadores. Las instancias competentes se toman este asunto muy en serio y ya han enviado una carta a la Federación Congoleña».

Al clasificarse para su segundo Mundial de la historia, la República Democrática del Congo se une al Grupo K del Mundial de 2026, que acogerán Estados Unidos, México y Canadá entre el 11 de junio y el 19 de julio, junto a las selecciones de Colombia, Portugal y Uzbekistán.

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