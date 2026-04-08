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Al Ahli SFC v Al Ittihad - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Vídeo: Al-Shineef afirma que la liga se les escapó al Al-Ahli y que el Al-Ittihad trae tristeza

Al-Fayha vs Al Ahli
Al-Fayha
Al Ahli
1ª División
Al Ittihad vs Neom SC
Al Ittihad
Neom SC
Arabia Saudita

El famoso periodista arremete contra el dúo de Yeda

El periodista deportivo Khalid Al-Shneif hizo declaraciones polémicas tras los tropiezos de Al-Ahli y Al-Ittihad, de Yeda, en la 29.ª jornada de la Liga Roshen de Profesionales.

El Al-Ittihad cayó 3-4 ante el Neom en el último minuto, y el Al-Ahli empató 1-1 con el Al-Fayha.

En el programa saudí «Dorina Ghair» afirmó: «El Al-Ittihad no tiene forma, sabor ni olor; no ofreció nada destacable ante el Neom y se merece la derrota».

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Y añadió: «No culpo a la afición del Al-Ittihad por no acudir al estadio, pues el equipo no está a la altura de lo esperado, y me sorprende que estos jugadores estén en la Liga de Campeones de Asia».

Y concluyó: «El Al-Ittihad está provocando desánimo en estos momentos por el nivel que está ofreciendo, es un equipo perdido».

Y concluyó: «El Al-Hilal mostró su fuerza con un 6-0 antes de la final de la Copa del Rey, y la liga se le fue al Al-Ahli».



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