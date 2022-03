Arturo Vidal ve de cerca la opción de finalizar su exitosa etapa en Europa para retornar a Sudamérica. El volante de Inter de Milán finaliza contrato en junio con la tienda nerazzurri y, este curso, no ha tenido el protagonismo deseado con Simone Inzaghi. De hecho, solo ha sido titular en un partido de los 21 disputados en la Serie A. Muy lejos de los números que tuvo cuando levantó el Scudetto bajo el mandato de Antonio Conte.

En ese sentido, el nacido en San Joaquín reveló su deseo por fichar en el Flamengo de Brasil para intentar ganar la Copa Libertadores.

"Me gusta mucho, les tengo mucho cariño. La camiseta que tengo me la regaló el presidente. Eso me llenó el corazón. Tengo el sueño de jugar allá, no lo puedo negar. Cuando se dé, iré para allá. Ojalá sea pronto, si el entrenador o los dirigentes me quieren, habrá un acercamiento y yo haré todo lo posible para llegar", dijo en entrevista con TNT Sports.

Y en la misma línea, recalcó que "el capítulo de Europa se puede cerrar. No sé si es el momento, pero si se da, mi objetivo es muy claro: ganar todo con Flamengo, pelear la Libertadores, que es un sueño porque es como la Champions en Europa. Si voy, es para seguir peleando y ser un jugador importante".

Asimismo, indicó que su compatriota Mauricio Isla ya le habló sobre el presente del club con la llegada de Paulo Sousa.

"El 'Huaso' me ha contado sobre el mundo Flamengo, al igual que Rafinha y Renato (Augusto). Eso me tiene con muchas ganas de ir, el 'Huaso' está allá, jugando y sintiendo lo que me gustaría vivir. Yo le aconsejé al 'Huaso' de que tenía que ir allá y ser importante. Gente de Flamengo me preguntó por él y yo lo recomendé. Lo ha hecho bastante bien".

Y añadió: "Es un equipo competitivo, el mejor de Sudamérica y a todos los que juegan allá les gustaría estar en Flamengo".

Finalmente, comentó que desea convertirse en entrenador cuando culmine su etapa como futbolista. "Cuando me retire, voy a ser entrenador de la selección, si Dios quiere. Lo tengo muy presente en mi cabeza. Antes de dirigir a ‘La Roja’, obviamente, quiero dirigir un equipo. Con todo lo vivido en la selección me dan ganas para explicarles a los jugadores las motivaciones y a quién representa uno con esa camiseta, que no es a solo a 10 millones de hinchas, sino a todo un país".