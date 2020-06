"Vidal es un jugador que entrega mucho, pero se enreda en lo futbolístico"

Ronald Fuentes, DT de Unión Española, analizó el rendimiento del volante del Barça. También entregó las claves para sacar provecho de sus condiciones.

Ronald Fuentes, actual entrenador de , abordó el rendimiento de Arturo Vidal en una entrevista concedida al programa “Despelotados”, que es emitido por Facebook, Instagram y Youtube. El mundialista en 1988, considera que el volante del “muchas veces contribuye a un desorden del equipo. Es un jugador que entrega mucho, pero muchas veces se enreda en lo futbolístico".

Y para justificar sus dichos, el ex Universidad de indicó que el mediocampista nacional "a veces, quiere hacer más cosas para demostrar que puede ser un muy buen jugador y eso lleva a que se desordene él y la Selección". Pero también se animó a entregar las claves para sacar provecho de sus virtudes: "Habría que darle un puesto muy claro, donde ojalá, lo pueda respetar desde lo táctico para que saque provecho a sus condiciones”, indicó.

Por otra parte, analizó a los candidatos al recambio en el equipo que conduce Reinaldo Rueda. “Hay mucha gente joven que han demostrado que tienen capacidad para estar, pero la única forma en que pueden demostrar, es jugando”, sostuvo, para luego lanzar: "En defensa pondría a Benjamín Kuscevic, que viene de tres años jugando en un nivel increíble, además que tiene un biotipo importante y siempre se ha dicho que en Chile los centrales son bajos".

"Yo trabajé con él el año pasado y ojalá se pueda mantener en el nivel futbolístico que tiene Pablo Aránguiz, que es un crack. Si se saca algunos vicios futbolísticos que tiene, también debería ser inamovible. Otro interesante puede ser Luis Pavez Muñoz", complementó.

También repasó su gestión en el cuadro azul, señalando que cumplió con la mayoría de los objetivos propuestos. “Me llevaron para tratar de abaratar costos y rejuvenecer el plantel. En mi período, tuve la opción de vender a Mora, la Gata Fernández, Ángelo Araos, que no querían que llegara y lo traje igual. Lo compramos en tal plata y se ganó un millón y medio con la venta en seis meses. Con Mora quedaron 2,7 millones para el club. O sea, en dos años, vendí por más de cuatro millones de dólares y se bajaron mucho los costos de todo”.

Finalmente, descartó conflictos con el otrora técnico de los estudiantiles, Ángel Guillermo Hoyos, y contó que le gustaría trabajar en . “Yo era gerente deportivo y le daba mi parecer, pero nunca le quise hacer el equipo. Él tenía mucha cercanía con los jugadores y yo también. Incluso, me pedían que intercediera y nunca lo hice, respetando mucho al técnico”.

“Quiero mucho a la U, pero mi horizonte ya no está ahí. Le dije a los dirigentes que no trabajo pensando en que voy a ir a (...) "(Dirigir en) por ningún motivo, Católica sí. Colo Colo nunca me van a llamar, de la UC tengo la esperanza que sí lo hagan", cerró.