Víctor Valdés, Cassano, Robbie Keane y los jugadores que se han retirado en 2018

Estos son los futbolistas que han dicho adiós y han colgado las botas en este año.

La lista de futbolistas retirados en este 2018 arrancó con Víctor Valdés, tras borrar su cuenta de Twitter e Instagram, una señal inequívoca de su marcha. Más tarde se sumaron el inglés Michael Carrick, Albert Riera y Pablo Aimar, Ryan Mason, el joven futbolista inglés colgó las botas por recomendación del médico tras la grave lesión sufrida en su cráneo en enero de 2017, Steve Pienaar, Cicinho, Didier Drogba y el realista Xabi Prieto, uno de los últimos 'one club man' del fútbol español, además del guardameta brasileño Julio César y el mediocampista Thiago Motta, quien se despidió del Parque de los Príncipes entre lágrimas al cierre de la anterior campaña.

Con la temporada 2018-19 ya arrancada, otro realista, Agirretxe, anunciaba a finales de agosto que no continuará al no haberse recuperado de la última lesión sufrida, justo el mismo día era Roberto Trashorras era el que también lo anunciaba, al igual que el estadounidense Clint Dempsey. En septiembre era Fernando Navarro, ex del Sevilla y Barcelona, el que se marchaba. Para octubre eran dos ilustres de la zaga los que entonaban su adiós, John Terry y Nicolás Burdisso. Mientras que Cassano sorprendía con su carta de despedida. Para noviembre, en la lista han entrado varios internacionales claves en sus respectivos países, como Van der Vaart, Arshavin, Joe Cole y Robbie Keane.

Totti, Alonso y los jugadores retirados en la temporada 2016-17

Otro de los jugadores que podrían dar su adiós al fútbol en esta campaña es Xavi Hernández, el cual ha declarado: “He tenido la suerte de no tener lesiones. Mi carrera ha ido progresivamente hacia abajo. Y ya veo que me canso más y que me cuesta recuperar. Seguramente será mi último año como futbolista. Después tengo la idea de ser entrenador”, dijo en el programa MundoLeo.

Por ello en Goal vamos a recopilar aquellos que dejarán el fútbol este año 2018

FUTBOLISTAS RETIRADOS EN 2018

Víctor Valdés | Nacimiento: enero de 1982 | España

Michael Carrick | Nacimiento: julio de 1981 | Inglaterra

Albert Riera | Nacimiento: abril de 1982 | España

Pablo Aimar | Nacimiento: noviembre de 1979 | Argentina

Ryan Mason | Nacimiento: junio de 1991 | Inglaterra

Steven Pienaar | Nacimiento: marzo de 1982 | Sudáfrica

Cicinho | Nacimiento: junio de 1980 | Brasil

Didier Drogba | Nacimiento: marzo de 1978 | Costa de Marfil

Xabi Prieto | Nacimiento: agosto de 1983 | España

Julio César | Nacimiento: septiembre de 1979 | Brasil

Thiago Motta | Nacimiento: agosto de 1982 | Brasil

TEMPORADA: 2018-19 | Agirretxe | Nacimiento: febrero de 1987 | España

Roberto Trashorras | Nacimiento: febrero de 1981 | España

Clint Dempsey | Nacimiento: marzo de 1983 | Estados Unidos

Guilherme Siqueira | Nacimiento: abril de 1986 | Brasil

Fernando Navarro | Nacimiento: junio de 1982 | España

John Terry | Nacimiento: diciembre de 1980 | Inglaterra

Nicolás Burdisso | Nacimiento: abril de 1981 | Argentina

Antonio Cassano | Nacimiento: julio de 1982 | Italia

Rafael van der Vaart | Nacimiento: febrero de 1983 | Países Bajos

Andréi Arshavin | Nacimiento: mayo de 1981 | Rusia

Joe Cole | Nacimiento: noviembre de 1981 | Inglaterra

Robbie Keane | Nacimiento: julio de 1980 | República de Irlanda