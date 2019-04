Vía libre para el Real Madrid: El Bayern de Múnich no irá a por Jovic

El delantero del Eintracht parece señaladado para dejar Alemania después de que el Bayern descarte lanzarse a cerrar la operación.

Luka Jovic es uno de los delanteros de moda en Europa y parece señalado a protagonizar uno de los grandes movimientos en el mercado de fichajes de cara a la próxima temporada. El ariete de 21 años ya ha anotado 25 goles en 42 partidos este curso y ha guiado al Eintracht de Frankfurt hasta las semifinales de la UEFA .

El club de la compró hace sólo unos días sus derechos económicos al Benfica por 7 millones de euros pero parece que no será para que se quede y sí para realizar una venta millonaria que multiplique la inversión que acaban de realizar.

En tanto el como el han seguido sus pasos pero también ha sido asociado a otros clubes como el Bayern de Múnich. No obstante, según ha podido saber Goal, el club muniqués dejará vía libre para que el jugador serbio se marche a España y no intentará acometer su fichaje, de hecho, el Eintracht no tiene constancia de ningún acercamiento desde la entidad del Allianz Arena.

Fuentes cercanas al Bayern han explicado a Goal que Niko Kovac es un gran conocedor de las virtudes de un jugador con el que llegó a trabajar pero se ha marcado como prioridad poder firmar a un extremo y no a un delantero que compita por un puesto en una demarcación que ya está bien cubierta con Robert Lewandowski.

Por su parte, el entrenador del Eintracht de Frankfurt, Fredi Bobic, no ocultaba en la ZDF que Jovic podría tener opciones de recalar en el Real Madrid: "Definitivamente hay una posibilidad de que Jovic firme por el Real Madrid. Espero y deseo que Luka se quede aquí, pero también soy realista y sé que si un gran club viene y quiere a Luka, no tendremos opciones".