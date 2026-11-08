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Bundesliga II
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Vonovia Ruhrstadion
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VfL Bochum vs. Karlsruher SC, en directo hoy: ¿quién retransmite el partido por televisión y en streaming?

Bochum vs Karlsruher SC
Bochum
Karlsruher SC
Bundesliga II

En la 2. Bundesliga alemana, el VfL Bochum se enfrenta al Karlsruher SC. Pero ¿quién ofrece o retransmite el partido hoy en directo por televisión y por streaming?

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PerúDisney+ Premium Chile
ChileDisney+ Premium Chile
EcuadorDIsney+ Premium Sur
ParaguayDisney+ Premium Argentina
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  • Conéctese al servidor. Active la VPN y conéctese al servidor seleccionado para cambiar su ubicación digital (dirección IP).
  • Acceda al canal oficial. Visite el sitio web o abra la aplicación oficial de streaming del canal deportivo que posee los derechos de retransmisión.
  • Inicie sesión y encuentre la retransmisión. Cree una cuenta o inicie sesión en el servicio del canal oficial para obtener acceso completo y disfrutar del partido.

VfL Bochum vs. Karlsruher SC: hora de inicio

crest
Bundesliga II - Jornada 11
Vonovia Ruhrstadion

El VfL Bochum recibe al Karlsruher SC en el Vonovia Ruhrstadion de Bochum para disputar un duelo de segunda división. Ambos clubes se enfrentan en un momento en el que su situación en la tabla ejerce presión sobre sus responsables.

El Bochum ocupa actualmente la duodécima posición y viene mostrando una mejoría. El equipo de Uwe Rösler ha sumado puntos importantes en sus últimos partidos y está ganando estabilidad.

El Karlsruher SC, en cambio, atraviesa una profunda crisis. Maximilian Senft busca urgentemente puntos con el equipo, que ocupa la 16.ª posición, después de unas últimas semanas marcadas por dolorosas derrotas, entre ellas un 1:6 contra el Magdeburg y la eliminación de la Copa de Alemania ante el Gladbach.

Para el KSC, el partido en Bochum es más que un encuentro cualquiera a domicilio. Otro resultado negativo aumentaría la distancia respecto a los puestos de salvación y elevaría la presión sobre el equipo.

El Bochum ha salido generalmente mejor parado en sus últimos enfrentamientos con el Karlsruhe y quiere aprovechar que juega en casa. Los visitantes, procedentes de Baden, llegan con poca confianza.

A continuación, toda la información sobre dónde ver el partido en directo y su retransmisión.

Los temas de la semana: ¿qué ha pasado con el VfL Bochum y el Karlsruher SC?

El VfL Bochum llega a este partido con dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros oficiales. En sus compromisos más recientes, ganó a domicilio al Energie Cottbus por 1:2 y se impuso al Mainz 05 por 2:0 en la Copa de Alemania. Antes había empatado 1:1 con el Wolfsburg y perdido contra el Kaiserslautern (0:2) y el Arminia Bielefeld (0:1). En esos cinco partidos, el Bochum marcó seis goles y encajó cuatro.

El Karlsruher SC acumula dos victorias, ningún empate y tres derrotas en sus últimos cinco encuentros oficiales. En el más reciente, el KSC ganó 2:1 al FC Heidenheim, pero antes había sufrido una derrota por 0:2 ante el Gladbach en la Copa de Alemania y una contundente derrota por 1:6 contra el Magdeburg. La única otra nota positiva fue una victoria a domicilio por 4:0 en Darmstadt. En ese periodo, el Karlsruhe marcó nueve goles, pero encajó diez.

BOC

BOC - Formulario

ABI
L0-1
FCK
L2-0
WOB
D1-1
M05
W2-0
COT
W1-2
Gol marcado (encajado)
5/5
Partidos con más de 2,5 goles
1/5
Ambos equipos marcaron
2/5
KSC

KSC - Formulario

FCP
L2-0
SVD
W4-0
FCM
L6-1
BMG
L2-0
HDH
W2-1
Gol marcado (encajado)
7/11
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
2/5

VfL Bochum vs. Karlsruher SC: alineaciones

Bochum contra Karlsruher SC alineaciones probables

Manager

  • U. Roesler

VfL Bochum vs. Karlsruher SC: estado de forma

BOC

BOC - Formulario

ABI
L0-1
FCK
L2-0
WOB
D1-1
M05
W2-0
COT
W1-2
Gol marcado (encajado)
5/5
Partidos con más de 2,5 goles
1/5
Ambos equipos marcaron
2/5
KSC

KSC - Formulario

FCP
L2-0
SVD
W4-0
FCM
L6-1
BMG
L2-0
HDH
W2-1
Gol marcado (encajado)
7/11
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
2/5

VfL Bochum vs. Karlsruher SC: balance de enfrentamientos directos

Cara a cara

BochumEmpateKarlsruher SC
2
1
2
Bundesliga II
Karlsruher SC badge
Karlsruher SC
KSC
1
Bochum badge
Bochum
BOC
2
F
Bundesliga II
Bochum badge
Bochum
BOC
2
Karlsruher SC badge
Karlsruher SC
KSC
2
F
Amistosos
Bochum badge
Bochum
BOC
1
Karlsruher SC badge
Karlsruher SC
KSC
2
F
Bundesliga II
Bochum badge
Bochum
BOC
1
Karlsruher SC badge
Karlsruher SC
KSC
2
F
Bundesliga II
Karlsruher SC badge
Karlsruher SC
KSC
0
Bochum badge
Bochum
BOC
1
F
7Goles marcados7
Partidos con más de 2.5 goles4/5
Ambos equipos marcaron4/5

VfL Bochum vs. Karlsruher SC: las clasificaciones

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Hertha BerlinHertha BerlinBSC
111010259+1631
W
W
W
D
W
2
NúrembergNúrembergFCN
117312613+1324
W
W
L
D
D
3
KaiserslauternKaiserslauternFCK
11632107+321
W
L
W
W
D
4
WolfsburgoWolfsburgoWOB
115422616+1019
L
W
D
W
D
5
MagdeburgMagdeburgFCM
105232113+817
D
W
L
W
D
6
Arminia BielefeldArminia BielefeldABI
115241816+217
W
W
L
W
W
7
FC HeidenheimFC HeidenheimHDH
104331718-115
L
D
L
D
D
8
St.PauliSt.PauliFCP
102621212012
L
D
D
W
D
9
Greuther FurthGreuther FurthGFT
113351319-612
L
W
L
W
L
10
Energie CottbusEnergie CottbusCOT
112541820-211
D
L
D
D
L
11
Eintracht BraunschweigEintracht BraunschweigEBS
113261618-211
D
L
W
L
W
12
BochumBochumBOC
10325811-311
W
D
L
L
L
13
OsnabrueckOsnabrueckOSN
113261418-411
L
L
W
L
D
14
Dynamo DresdenDynamo DresdenDOD
113261520-511
W
L
L
W
D
15
Hannover 96Hannover 96H96
103251016-611
W
L
D
L
W
16
Karlsruher SCKarlsruher SCKSC
103251321-811
W
L
W
L
L
17
DarmstadtDarmstadtSVD
11236921-129
L
D
D
L
W
18
Holstein KielHolstein KielHSK
111551114-38
L
L
W
D
L
Ascenso
Playoff de ascenso
Playoffs de descenso
Descenso

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