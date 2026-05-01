Mike Verweij, periodista especializado en el Ajax, ha desmentido en el pódcast Kick-Off de De Telegraaf los rumores que apuntaban a una posible salida de Dies Janse al Club Brugge este verano.

El defensa, cedido al FC Groningen, fue mencionado la semana pasada por el periodista especializado en fichajes Sacha Tavolieri en relación con el Club Brugge. El director técnico Jordi Cruijff pediría al menos ocho millones de euros por Janse, que tiene contrato con el Ajax hasta mediados de 2029.

«El jugador no sabe nada, el Ajax no sabe nada y el Club Brujas tampoco. Lo he comprobado con un colega», afirma Verweij. «Ahora mismo es un bulo; no hay nada».

«El Ajax lo ve como sucesor de Youri Baas y creo que a Jordi Cruijff le gustaría recuperarlo, pues ha hecho una gran temporada en el Groningen y es internacional sub-21», añade.

«Entonces, ¿por qué vender a un jugador así ahora?», se pregunta Verweij. «Porque tienes a Baas», interviene Valentijn Driessen. «Son el mismo tipo de jugadores: misma posición y edad similar».

«Claro, puedes preparar a Janse como suplente de Baas y vender a Baas dentro de seis meses o un año; tal vez esa sea una opción para el Ajax», añade.

«Pero creo que el Ajax ve en Dies Janse a un jugador con el que quiere afrontar el futuro», concluye Verweij sobre el defensa de 20 años, valorado por Transfermarkt en 4,5 millones de euros.