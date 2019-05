Veracruz tiene hasta el lunes para no descender

Los Escualos recién habían depositado los 120 millones de pesos para no perder la categoría en la Liga MX.

podría jugar el próximo torneo en el por un adeudo existente con Montevideo Wanderers.

En entrevista con Goal, Gabriel Blanco, presidente del conjunto uruguayo, detalló que el conjunto tiburón aún no ha realizado el pago de 224 mil 500 dólares más intereses por los derechos de formación de Matías Santos, por lo que en caso de no recibirlo, recurrirán este lunes al órgano rector balompédico para requerir su descenso.

“Estamos en una condición que realmente no queremos ejecutar es que ellos bajen de categoría. Esperamos que antes del lunes se resuelva la situación, sino ese día lo estaríamos solicitando (a FIFA)”, mencionó.

Hace dos años aproximadamente el club inició el juicio con relación a Santos, quien se fue en condición de agente libre. Pasaron por las diferentes etapas del proceso que FIFA indica y a la fecha no los han liquidado.

Blanco se dijo sorprendido porque los jarochos sí contaron con el dinero para permanecer en Primera, pero no para depositarles. “Que hayan podido pagar tantos millones a otras deudas que tenían, entiendo que se olvidaron de nosotros. Nuestra deuda tiene la misma importancia”, señaló en referencia a los 120 millones de pesos que saldó Fidel Kuri por la permanencia.

"La financiación ya se la dimos durante dos años, debieron haber hecho ese pago y no lo han hecho con lo cual nosotros no estaramos dispuestos a aceptar fórmulas de pago. Eso lo intentamos en su momento: nos comunicamos con ellos sin respuesta. En aquel momento no había ningún problema de aceptar una forma de pago; hoy dos años y algo después ya no", añadió.

El pasado 15 de abril, el organismo internacional determinó quitarle los seis puntos que acumulaban los Escualos en el Clausura 2019 y una multa de 15 mil francos suizos por el adeudo, pese a que semanas antes se consumó su teórico descenso.



Al margen de los 120 millones conferidos a la Federación Mexicana, o pagan los Tiburones con intereses, o estarán jugando el próximo año futbolístico en Segunda.