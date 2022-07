Ver EN VIVO Real Madrid vs Juventus por DirecTV, amistoso de pretemporada: streaming, TV y canal

En partido amistoso, Real Madrid se mide con Juventus en suelo estadounidense en el Rose Bowl.

Real Madrid se mide con Juventus como parte de la pretemporada de los dos gigantes europeos. Los Merengues tendrán un nuevo rival de lujo como parte de su preparación para una nueva temporada de LaLiga, mismo caso para la Vecchia Signora en camino a buscar retomar el trono de la Serie A.

Real Madrid no ha conseguido los mejores resultados en su gira por Estados Unidos, tras una derrota y un empate hasta el momento. Los dirigidos por Carlo Ancelotti cayeron con el Barcelona en una versión amistosa del Clásico, mientras que en su compromiso contra América empataron 2-2 con goles de Karim Benzema y Eden Hazard.

Por su parte, Juventus se mantiene invicto con un triunfo por 2-0 sobre Chivas, seguido de un empate a dos goles por bando con Barcelona con un doblete de Moise Kean. El cuadro a cargo de Massimiliano Allegri tendrán un juego más de preparación ante el Atlético de Madrid antes de comenzar la actividad en la Serie A.

Ceballos se lo pone difícil a Ancelotti

Acá en GOAL, te contamos todo lo que necesitas saber del partido.

¿CUÁNDO ES?

PARTIDO Real Madrid - Juventus FECHA Sábado, 30 de julio ESTADIO Rose Bowl - Pasadena, California, Estados Unidos HORARIO 23:00 Uruguay (Hora Argentina, Brasil,), 22:00 (Hora Chile, Bolivia, Paraguay, Venezuela) 21:00 (Hora México, Colombia, Perú, Ecuador), 04:00, domingo 31 (Hora España), 19:00 (PT) y 22:00 (ET) (Hora USA),

CÓMO VER POR TV

El partido estará disponible a través de la televisión en Sudamérica a través de DirecTV Sports, con la excepción de Brasil, Bolivia y Paraguay. México disfrutará del compromiso en SKY Sports, mientras que en Estados Unidos se verá por las señales de Fox Sports, Fox Sports Deportes y Univisión. En España se podrá sintonizar la 1 TVE.

CÓMO VER POR STREAMING

El partido entre Real Madrid y Juventus será transmitido en streaming por Sudamérica en DirecTV Go, mientras que en México estará disponible por Blue to Go. En Brasil la transmisión estará a cargo de Star+, con RTVE Play como la opción en España.

FORMACIONES

REAL MADRID

A confirmar.

JUVENTUS