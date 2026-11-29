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Serie A - Jornada 13 29 nov 2026 - 06:30 Bluenergy Stadium - Stadio Friuli

El Udinese recibe a la Fiorentina el domingo 29 de noviembre en el Bluenergy Stadium - Stadio Friuli de Udine, en la 13.ª jornada de Serie A. El inicio está previsto para las 12:30.

Para el equipo friulano ya es un duelo de mucho peso. El conjunto de Paolo Zanetti ocupa el último puesto de una clasificación que empieza a complicarse y llega tras el 1-1 en Bolonia, un punto que puso fin a una mala racha.

En Bolonia, el Udinese tuvo que prescindir de Keinan Davis. Zanetti explicó que había optado por un ataque sin un delantero de referencia, con Zaniolo en una posición más adelantada, y fue precisamente él quien marcó el gol del empate.

La Fiorentina atraviesa días aún más tensos. El 3-0 encajado en Monza el lunes devolvió al equipo viola a la zona de peligro y abrió el debate sobre el futuro de Paolo Vanoli, que ha recibido el respaldo del club, pero llega a Udine con poco margen de error.

El equipo de Vanoli fue alcanzado y superado por el Monza y ahora mira la clasificación con más preocupación. La concentración en el Viola Park, iniciada el jueves, busca preparar un partido que pesa sobre el presente del entrenador.

Entre dos equipos necesitados de puntos, el resultado puede cambiar el ánimo en ambos clubes. Aquí te contamos dónde ver el Udinese-Fiorentina en TV y streaming.

Novedades de los equipos

El Udinese de Paolo Zanetti apenas recupera efectivos, ya que Idrissa Gueye, Keinan Davis y Nicolo Bertola siguen sin estar disponibles. El once previsto tiene a Okoye en la portería; Solet, Palma y Kabasele en defensa; Lovric, Abankwah, Ekkelenkamp, Karlstroem, Piotrowski y Kamara en el centro del campo; y Zaniolo en ataque.

La Fiorentina de Paolo Vanoli no puede contar con Fabiano Parisi, Marin Pongracic, Riccardo Sottil ni Viery. Ninguno de los dos equipos tiene sancionados. El once previsto del equipo viola incluye a De Gea bajo palos; Jimenez, Valdepenas, Joao Mario y Dragusin atrás; Ndour y Oulai en el doble pivote; y Mastantuono, Pedro Goncalves y Gnonto por detrás de Pellegrino. Habrá más novedades a medida que se acerque el inicio del partido.

Estado de forma

El Udinese suma dos empates y tres derrotas en sus últimos cinco partidos de Serie A, sin victorias. Su resultado más reciente es el 1-1 ante el Bolonia del 22 de noviembre. Antes perdió por 2-1 en Venecia y por 5-2 contra la Roma, además de empatar 0-0 con el Parma.

En este periodo, el equipo friulano ha marcado 4 goles y ha encajado 11. Todavía no ha conseguido ganar en la racha analizada.

La Fiorentina registra una victoria, dos empates y dos derrotas. Su último partido fue la derrota por 3-0 en Monza del 23 de noviembre, precedida por el 2-2 ante la Juventus y el 4-2 en el campo del Sassuolo. Completan la serie el 2-2 contra el Atalanta y la derrota por 2-1 ante el Inter. El equipo viola ha marcado 10 goles y ha encajado 8.

Precedentes

El precedente más reciente es el 3-0 del Udinese sobre la Fiorentina en Serie A, disputado el 2 de marzo de 2026. En los cinco enfrentamientos analizados, la Fiorentina ha ganado dos veces, el Udinese otras dos y ha habido un empate, el 2-2 de enero de 2024. El equipo viola ha marcado 11 goles y el friulano, 10.

Clasificación

En Serie A, el Udinese ocupa el 19.º puesto, mientras que la Fiorentina está en el 16.º.