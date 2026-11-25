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Liga de Campeones - Jornada 5 25 nov 2026 - 15:00 Parc des Princes

El Parc des Princes de París acoge el PSG-Roma, un partido de Champions League que enfrenta al líder de la clasificación con un equipo que busca puntos importantes.

El vigente campeón de Europa llega a la cita con 12 victorias consecutivas en todas las competiciones. La última fue en Niza, donde el equipo de Luis Enrique remontó una desventaja inicial y acabó ganando 3-2 gracias a un gol de Ferran Torres a cinco minutos del final.

La victoria en la Costa Azul tuvo, sin embargo, un precio alto. Desire Doue sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y será operado antes de que acabe el mes, mientras que Khvicha Kvaratskhelia está de baja desde el partido de octubre contra el Barcelona por la misma lesión.

La Roma de Gian Piero Gasperini atraviesa un gran momento en la liga. El 5-1 ante el Parma dejó al equipo a dos puntos del líder, la Lazio, gracias a los cuatro goles de Donyell Malen.

En Europa, su trayectoria ha sido menos regular. La derrota por 3-2 ante el Manchester United en su último partido de Champions League pesa en una clasificación que la Roma quiere mejorar en París.

La tarea es difícil, porque el PSG marcó seis goles al Villarreal ante su afición en su anterior partido europeo. Gasperini tendrá que encontrar la manera de frenar a un ataque al que, pese a las ausencias, le sobra calidad.

Esta es toda la información sobre el canal de TV, el streaming en directo y el horario para seguir el partido.

Novedades de los equipos

En el PSG, Luis Enrique debería alinear a Safonov bajo palos, con Pacho, Zabarnyi y Lucas Hernandez en defensa y Hakimi por la derecha. En el centro del campo se espera a Fabian Ruiz, Joao Neves y Vitinha, mientras que Ferran Torres, Akliouche y Mayulu apuntan al ataque. Esta es la posible alineación por ahora, sin bajas ni sanciones señaladas.

La Roma de Gasperini debería contar con Vasquez bajo palos, con Mancini, Hermoso y Balerdi por delante. En el centro del campo se espera a Cristante, Molina, De Roon y Wesley, mientras que Soulé, Mora y Malen formarían el ataque. Tampoco constan bajas en la Roma y habrá más novedades cuando se acerque el inicio del partido.

Estado de forma

El PSG llega a este encuentro con cinco victorias en sus últimos cinco partidos. La más reciente fue el 3-2 en Niza en la Ligue 1, precedida por el 1-0 ante el Troyes, el 6-0 ante el Villarreal en Champions League, el 5-1 ante el Le Havre y el 2-0 ante el Lyon. En total, el equipo parisino ha marcado 17 goles y solo ha encajado 3, con tres porterías a cero.

La Roma suma cuatro victorias y una derrota en el mismo periodo. Su triunfo más reciente fue el 5-1 ante el Parma, después del 3-0 ante el Sassuolo, el 5-2 ante el Udinese y el 4-2 ante el Cagliari. Su único tropiezo fue el 3-2 ante el Manchester United en Champions League. La Roma ha marcado 19 goles y ha encajado 8.

Enfrentamientos previos

Cara a cara Empate 0 1 0 Amistosos Paris Saint-Germain PSG 1 Roma ROM 1 F 1 Goles marcados 1 Partidos con más de 2.5 goles 0 / 1 Ambos equipos marcaron 1 / 1

Hay muy pocos precedentes entre ambos equipos. El único reciente del que hay constancia es un amistoso disputado el 1 de agosto de 2010 que acabó 1-1. El balance es, por tanto, de un empate, con un gol para cada equipo, y este partido de Champions League tiene sabor a enfrentamiento casi inédito.

Clasificación

En Champions League, el PSG ocupa el primer puesto de la clasificación, mientras que la Roma es 20.ª. Para el equipo parisino es una oportunidad de consolidar su liderato; para la Roma, de dar un paso importante hacia una clasificación más cómoda.