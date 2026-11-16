Cómo ver Macedonia del Norte vs Eslovenia con una VPN

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Previa del partido

UEFA Nations League B - Jornada 6 16 nov 2026 - 14:45 Todor Proeski Arena

Macedonia del Norte recibe a Eslovenia en el Todor Proeski Arena de Skopje en un partido del grupo 1 de la Liga B de la Liga de Naciones de la UEFA. Queda poco en juego en la parte alta de la clasificación, pero ambos equipos se juegan el orgullo.

El equipo de Goce Sedloski ha tenido una campaña desastrosa. Macedonia del Norte ha perdido sus cinco partidos de la Liga de Naciones y ocupa el último puesto del grupo, tras encajar muchos goles a lo largo del torneo y marcar apenas un puñado en todo este periodo.

Eslovenia llega a Skopje con su situación en la Liga de Naciones ya resuelta para este periodo. El equipo de Bostjan Cesar empató 0-0 con Suiza en Maribor en su anterior partido, un resultado que bastó para que la selección suiza asegurase el ascenso a la Liga A.

Para Eslovenia, el empate prolongó una racha de resultados irregulares. Afronta este encuentro después de ganar uno, empatar dos y perder dos de sus últimos cinco partidos, y buscará cerrar la fase de grupos con una nota positiva.

Los enfrentamientos directos favorecen a Eslovenia, que venció 2-0 a Macedonia del Norte en el partido de ida, disputado en septiembre. Aquel fue su triunfo más convincente de la fase de grupos y marca la pauta de lo que buscará el equipo visitante en esta ocasión.

Con Suiza ya ascendida y el último partido de Escocia contra la selección suiza como el otro encuentro destacado, este duelo tiene pocas repercusiones para la clasificación del grupo, pero sigue siendo un partido competitivo de la Liga de Naciones.