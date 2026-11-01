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Ver hoy en directo el Lanús contra Gimnasia Mendoza: ¿Quién retransmite el partido por televisión y en streaming?

Lanús vs Gimnasia Mendoza
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Todo lo que necesitas saber para ver en directo el Lanús contra Gimnasia Mendoza de la Liga Profesional hoy.

Cómo ver el Lanús contra Gimnasia Mendoza con una VPN

¿Quieres acceder a tu servicio de streaming habitual con mayor seguridad o desde otra parte del mundo donde podrías encontrarte con restricciones geográficas? Aquí es donde resulta útil una red privada virtual (VPN).

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  • Contrata una VPN fiable. Elige un proveedor de servicios de VP de confianza (por ejemplo, ExpressVPN) y descarga la aplicación en tu dispositivo (ordenador, móvil o tableta).
  • Elige la ubicación del servidor. Selecciona un servidor VPN en el país donde se retransmita oficialmente el partido (consulta nuestra tabla de cobertura internacional más arriba).
  • Conéctate al servidor. Activa la VPN y conéctate al servidor seleccionado para cambiar tu ubicación digital (dirección IP).
  • Visita al operador oficial. Entra en la página web o abre la aplicación oficial de streaming del operador deportivo que posee los derechos.
  • Inicia sesión y encuentra la retransmisión. Crea una cuenta o inicia sesión en el servicio del operador oficial para obtener acceso completo y disfrutar del partido.

Previa del partido

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Liga Profesional - Jornada 15

Lanús recibe a Gimnasia Mendoza en la Liga Profesional. El equipo de Mauricio Pellegrino busca prolongar una buena racha de resultados que le ha permitido mantenerse competitivo en la clasificación.

Lanús llega a este encuentro en un momento aceptable. Sus tres victorias en los últimos cinco partidos de la Liga Profesional, incluidas las logradas ante Vélez Sarsfield y Club Atlético Platense, apuntan a un equipo que atraviesa una buena dinámica.

Gimnasia Mendoza, dirigido por Dario Franco, afronta este partido en una situación mucho menos cómoda. Las tres derrotas sufridas en sus últimos cinco encuentros, en las que encajó seis goles, han aumentado la presión sobre la plantilla para que reaccione.

La única nota positiva de los visitantes en las últimas semanas fue una victoria por 1-0 ante Newell's Old Boys, pero las derrotas consecutivas frente a Platense y Vélez Sarsfield han mermado su confianza antes del desplazamiento.

Lanús también sacará confianza de los enfrentamientos directos. Ambos equipos ya se midieron en 2026 y Lanús se llevó los puntos. Los hombres de Pellegrino querrán volver a hacer valer su condición de local.

Sigue leyendo para saber todo lo necesario sobre cómo ver este partido de la Liga Profesional.

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  • M. Pellegrino

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