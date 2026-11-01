Cómo ver el Lanús contra Gimnasia Mendoza con una VPN

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Previa del partido

Liga Profesional - Jornada 15 1 nov 2026 - 18:45

Lanús recibe a Gimnasia Mendoza en la Liga Profesional. El equipo de Mauricio Pellegrino busca prolongar una buena racha de resultados que le ha permitido mantenerse competitivo en la clasificación.

Lanús llega a este encuentro en un momento aceptable. Sus tres victorias en los últimos cinco partidos de la Liga Profesional, incluidas las logradas ante Vélez Sarsfield y Club Atlético Platense, apuntan a un equipo que atraviesa una buena dinámica.

Gimnasia Mendoza, dirigido por Dario Franco, afronta este partido en una situación mucho menos cómoda. Las tres derrotas sufridas en sus últimos cinco encuentros, en las que encajó seis goles, han aumentado la presión sobre la plantilla para que reaccione.

La única nota positiva de los visitantes en las últimas semanas fue una victoria por 1-0 ante Newell's Old Boys, pero las derrotas consecutivas frente a Platense y Vélez Sarsfield han mermado su confianza antes del desplazamiento.

Lanús también sacará confianza de los enfrentamientos directos. Ambos equipos ya se midieron en 2026 y Lanús se llevó los puntos. Los hombres de Pellegrino querrán volver a hacer valer su condición de local.

Sigue leyendo para saber todo lo necesario sobre cómo ver este partido de la Liga Profesional.

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