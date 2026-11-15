Cómo ver el Francia-Turquía con una VPN

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Previa del partido

UEFA Nations League A - Jornada 6 15 nov 2026 - 14:45 Matmut Atlantique

Francia recibe a Turquía el domingo por la noche en el Stade Matmut Atlantique de Burdeos. El equipo de Zinedine Zidane necesita un resultado para mantenerse en la lucha por el primer puesto del Grupo A1 de la Liga de Naciones de la UEFA.

Francia llega a este encuentro tras sufrir el jueves una dura derrota por 3-1 ante Italia en San Siro, un resultado que puso fin al inicio invicto de Zidane como seleccionador francés. Pio Esposito marcó dos goles para Italia y las debilidades defensivas de Francia quedaron al descubierto durante toda la segunda parte.

Desde entonces, la situación de la plantilla ha empeorado. Dayot Upamecano ha dejado la concentración por motivos personales y ha regresado al Bayern de Múnich. Su baja se suma a una lista ya larga de ausencias que incluye a William Saliba, Jules Kounde, Maxence Lacroix, Manu Kone, Ousmane Dembele y Esteban Lepaul.

El único motivo de optimismo para Zidane es el esperado regreso de Kylian Mbappe al once titular. El delantero del Real Madrid se perdió la derrota ante Italia y su presencia en Burdeos debería dar más viveza a un ataque francés al que le faltaron ritmo y velocidad de juego en Milán.

Turquía llega en un mal momento de forma, tras perder sus cinco partidos de la Liga de Naciones en esta campaña. El equipo de Sergen Yalcin cayó por 2-1 ante Bélgica el jueves y ocupa el último puesto del grupo, sin haber sumado ningún punto en la fase de liga.

Francia ganó por 1-0 el partido de ida en septiembre y se espera que vuelva a conseguir los tres puntos, aunque Zidane exigirá una reacción tanto en el rendimiento como en la organización del equipo tras el desplome defensivo ante Italia.