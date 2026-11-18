Cómo ver el Chelsea FC Women vs. Paris Saint Germain con una VPN
¿Quieres acceder a tu servicio de streaming habitual con mayor seguridad o desde otra parte del mundo donde podrías encontrarte con restricciones geográficas? Ahí es donde resulta útil una red privada virtual (VPN).
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- Consigue una VPN fiable. Elige un proveedor de servicios VP de confianza y descarga la aplicación en tu dispositivo (ordenador, móvil o tableta).
- Elige la ubicación del servidor. Selecciona un servidor VPN en el país donde se emita oficialmente el partido.
EspañaDisney+
ColombiaDisney+ Premium Sur
ArgentinaDisney+ Premium Argentina
ChileESPN Chile
EcuadorDIsney+ Premium Sur
República DominicanaDisney+ Premium Norte
ParaguayDisney+ Premium Argentina
UruguayDisney+ Premium Argentina
Estados UnidosParamount+
- Conéctate al servidor. Activa la VPN y conéctate al servidor seleccionado para cambiar tu ubicación digital (dirección IP).
- Visita al operador oficial. Entra en la web o abre la aplicación oficial de streaming del operador deportivo que posee los derechos.
- Inicia sesión y encuentra la retransmisión. Regístrate o inicia sesión en la plataforma del operador oficial para obtener acceso completo y disfrutar del partido.
Previa del partido
Chelsea FC Women contra Paris Saint Germain alineaciones
3-5-2Formación
Chelsea FC Women
CHE
4-4-2
Paris Saint Germain
PSG
Once inicial
Suplentes
Manager
- S. Bompastor
- P. Cesar