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Liga de Campeones
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Ver el SL Benfica vs. Austria Wien W en directo hoy: ¿quién retransmite el partido por televisión y en streaming?

SL Benfica vs Austria Wien W
SL Benfica
Austria Wien W
Liga de Campeones

Todo lo que necesitas saber para ver hoy en directo el SL Benfica contra el Austria Wien W en la Champions League femenina.

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Previa del partido

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Liga de Campeones - Jornada 4
Benfica Campus

El SL Benfica recibe al Austria Wien W en el Benfica Campus de Seixal en la Champions League femenina. Ambos equipos buscan enderezar sus difíciles campañas en la principal competición europea de clubes.

El Benfica ocupa el 12.º puesto en la clasificación de la Champions League femenina y no ha logrado mantener la regularidad: solo ha ganado uno de sus últimos cinco partidos en la competición. El equipo de Ivan Baptista querrá aprovechar la ventaja de jugar en casa ante un rival austríaco.

El Austria Wien W llega a Portugal en una situación aún más delicada. El equipo de Stefan Kenesei ocupa el 15.º puesto en la clasificación y ha tenido dificultades a este nivel, con una sola victoria en sus últimos cinco encuentros.

Entre los últimos resultados del Benfica figuran duras derrotas ante el Arsenal Women y el Bayern Múnich, aunque logró ganar a domicilio a la Juventus en septiembre. Aquel resultado demostró que puede competir, pero le ha faltado regularidad ante su afición.

La única victoria del Austria Wien W en esos mismos cinco partidos llegó ante el Brann en la fase de clasificación. Aquel triunfo por 4-0 parece lejano dada su situación actual en la fase de liga. Desde entonces, ha perdido contra la Juventus y el Chelsea FC Women y ha empatado con el Inter.

Ambos clubes necesitan puntos para evitar la parte baja de la tabla, por lo que este encuentro tiene una importancia considerable para sus aspiraciones europeas esta temporada.

SL Benfica contra Austria Wien W alineaciones

4-3-3
SL Benfica crest
SL Benfica
BEN
Formación
Austria Wien W crest
Austria Wien W
WIE
3-5-2
team-logoL. Pauelsteam-logoO. Demehinteam-logoC. Amadoteam-logoD. Gomesteam-logoM. Lundteam-logoA. Nortonteam-logoPauletateam-logoC. Hansenteam-logoL. Alvesteam-logoN. Rayslateam-logoF. Brennskag-Dorsinteam-logoJ. Palteam-logoC. Wenningerteam-logoV. Kirchbergerteam-logoK. Schiechtlteam-logoY. Weilharterteam-logoL. Cordesteam-logoT. Weissteam-logoV. HanshawE. PfattnerE. Pfattnerteam-logoP. Pfannerteam-logoV. Poetzl
Austria Wien W crest
Austria Wien W
WIE
4-3-3
SL Benfica

Once inicial

Austria Wien W

Suplentes

Manager

  • I. Baptista
  • S. Kenesei

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