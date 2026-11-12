Cómo ver el SL Benfica vs Austria Wien W con una VPN

¿Quieres acceder a tu servicio de streaming habitual con mayor seguridad o desde otra parte del mundo donde podrías encontrarte con restricciones geográficas? Aquí es donde resulta útil una red privada virtual (VPN).

Evita al instante los bloqueos geográficos regionales y mira transmisiones de fútbol en vivo de todo el mundo en tu plataforma de streaming favorita Mira fútbol dondequiera

Consigue una VPN fiable . Elige un proveedor de servicios de VP de confianza y descarga la aplicación en tu dispositivo (ordenador, móvil o tableta).

. Elige un proveedor de servicios de VP de confianza y descarga la aplicación en tu dispositivo (ordenador, móvil o tableta). Elige la ubicación del servidor. Selecciona un servidor VPN en el país donde se emite oficialmente el partido.

Conéctate al servidor . Activa la VPN y conéctate al servidor seleccionado para cambiar tu ubicación digital (dirección IP).

. Activa la VPN y conéctate al servidor seleccionado para cambiar tu ubicación digital (dirección IP). Accede al operador oficial. Visita la web o abre la aplicación oficial de streaming del operador deportivo que posee los derechos.

Inicia sesión y busca la retransmisión. Crea una cuenta o inicia sesión en el servicio del operador oficial para obtener acceso completo y disfrutar del partido.

Previa del partido

Liga de Campeones - Jornada 4 12 nov 2026 - 15:00 Benfica Campus

El SL Benfica recibe al Austria Wien W en el Benfica Campus de Seixal en la Champions League femenina. Ambos equipos buscan enderezar sus difíciles campañas en la principal competición europea de clubes.

El Benfica ocupa el 12.º puesto en la clasificación de la Champions League femenina y no ha logrado mantener la regularidad: solo ha ganado uno de sus últimos cinco partidos en la competición. El equipo de Ivan Baptista querrá aprovechar la ventaja de jugar en casa ante un rival austríaco.

El Austria Wien W llega a Portugal en una situación aún más delicada. El equipo de Stefan Kenesei ocupa el 15.º puesto en la clasificación y ha tenido dificultades a este nivel, con una sola victoria en sus últimos cinco encuentros.

Entre los últimos resultados del Benfica figuran duras derrotas ante el Arsenal Women y el Bayern Múnich, aunque logró ganar a domicilio a la Juventus en septiembre. Aquel resultado demostró que puede competir, pero le ha faltado regularidad ante su afición.

La única victoria del Austria Wien W en esos mismos cinco partidos llegó ante el Brann en la fase de clasificación. Aquel triunfo por 4-0 parece lejano dada su situación actual en la fase de liga. Desde entonces, ha perdido contra la Juventus y el Chelsea FC Women y ha empatado con el Inter.

Ambos clubes necesitan puntos para evitar la parte baja de la tabla, por lo que este encuentro tiene una importancia considerable para sus aspiraciones europeas esta temporada.