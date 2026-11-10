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Liga de Campeones
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King Power at Den Dreef
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Ver el Oud-Heverlee Leuven contra el HB Koege en directo hoy: ¿quién retransmite el partido por televisión y en streaming?

Oud-Heverlee Leuven vs HB Koege
Oud-Heverlee Leuven
HB Koege
Liga de Campeones

Todo lo que necesitas saber para ver hoy en directo el Oud-Heverlee Leuven contra el HB Koege en la Champions League femenina.

Cómo ver el Oud-Heverlee Leuven contra el HB Koege con una VPN

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Previa del partido

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Liga de Campeones - Jornada 4
King Power at Den Dreef

El Oud-Heverlee Leuven recibe al HB Køge en el estadio King Power at Den Dreef de Leuven, en la fase de grupos de la Champions League femenina.

El Leuven atraviesa una racha difícil en la máxima competición europea de clubes. El equipo de Ster Habibzadeh ha perdido sus dos últimos partidos de Champions League por un marcador global de 10-1, tras encajar cinco goles ante el Servette y otros cinco frente al Paris Saint-Germain.

El conjunto belga ocupa el 18.º puesto en la clasificación de la Champions League femenina y necesita puntos con urgencia para mantener viva su participación europea. Recibir a un equipo situado fuera de los diez primeros puestos le brinda la oportunidad de poner fin a su mala racha.

El HB Køge llega a Bélgica en una situación muy distinta en la competición nacional. El equipo de Kristian Moerch Rasmussen ha ganado tres de sus últimos cuatro partidos de liga, incluida una goleada por 6-0 al AGF el pasado fin de semana, y afronta este encuentro con confianza.

El club danés ocupa el 11.º puesto en la clasificación de la Champions League femenina, siete posiciones por encima del Leuven, y una victoria aquí consolidaría aún más su posición en la competición.

Aquí tienes todo lo que necesitas saber sobre dónde ver el Oud-Heverlee Leuven contra el HB Køge, incluido el canal de televisión y la información sobre la retransmisión en directo.

Noticias de los equipos y plantillas

Oud-Heverlee Leuven contra HB Koege alineaciones probables

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  • S. Habibzadeh

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