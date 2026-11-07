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Primera División
team-logoMálaga
Estadio La Rosaleda
team-logoRacing Santander
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Ver el Málaga vs. Racing de Santander en directo hoy: ¿quién retransmite el partido por televisión y en streaming?

Málaga vs Racing Santander
Málaga
Racing Santander
Primera División

Una guía con todo lo que necesitas saber para ver hoy en directo el Málaga contra el Racing de Santander en LaLiga.

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Previa del partido

crest
Primera División - Jornada 12
Estadio La Rosaleda

El Málaga recibe al Racing Santander en el estadio La Rosaleda el domingo 8 de noviembre, en un partido de LaLiga entre dos equipos que luchan en la zona baja de la tabla.

El Málaga ocupa el último puesto y esta temporada le ha costado mucho mantener la regularidad. El equipo de Juan Funes solo ha ganado uno de sus últimos cinco partidos de liga y ha encajado nueve goles en esos encuentros, por lo que mejorar su solidez defensiva es su preocupación más urgente.

El Racing Santander llega tras sufrir una dura derrota por 3-0 ante el Real Madrid en su anterior partido de liga, un resultado que dejó al equipo de Jose Lopez en la 16.ª posición. El conjunto visitante ha encajado muchos goles en las últimas semanas y necesitará mejorar considerablemente para sacar algo de esta visita al sur.

Ninguno de los dos equipos puede permitirse muchos más tropiezos. El Málaga solo ha marcado dos goles en sus últimos cinco partidos de liga y, con la confianza de la plantilla por los suelos, recuperar la eficacia de cara a puerta será tan importante como reforzar la defensa.

En el Racing, las sensaciones son contradictorias. Una victoria en la Copa del Rey ante el Ribadesella CF dio un respiro al equipo, pero los resultados en liga siguen siendo la prioridad y la cifra de goles encajados resulta preocupante.

Este encuentro tiene todos los ingredientes de un duelo directo de gran importancia para ambos clubes: la distancia con la salvación y con la zona de verdadero peligro podría reducirse o ampliarse considerablemente al término del partido en La Rosaleda.

Sigue leyendo para descubrir todo lo que necesitas saber para ver en directo el Málaga vs Racing Santander.

A continuación encontrarás las opciones para ver en directo por streaming el Málaga vs Racing Santander.

Noticias de los equipos y plantillas

Málaga contra Racing Santander alineaciones probables

5-4-1
Málaga crest
Málaga
MAL
Formación
Racing Santander crest
Racing Santander
SAN
4-2-3-1
A. HerreroA. HerreroA. RecioA. RecioRafitaRafitaC. PugaC. PugaA. AznouA. AznouE. GalileaE. GalileaD. LarrubiaD. LarrubiaD. LorenzoD. LorenzoC. DotorC. DotorR. EnriquezR. EnriquezA. NinoA. NinoJ. AgirrezabalaJ. AgirrezabalaP. RamonP. RamonJ. BelocianJ. BelocianJ. SalinasJ. Salinasteam-logoPedro Felipeteam-logoI. LuqueI. MartinI. MartinI. VicenteI. Vicenteteam-logoS. CanalesM. PratiM. PratiY. ZabiriY. Zabiri
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Racing Santander
SAN
5-4-1
Málaga

Once inicial

Racing Santander

Manager

  • J. Funes
  • J. Lopez

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