Cómo ver el Málaga vs Racing Santander con una VPN

¿Quieres acceder a tu servicio de streaming habitual con mayor seguridad o desde otra parte del mundo donde podrías encontrarte con restricciones geográficas? Ahí es donde resulta útil una red privada virtual (VPN).

Evita al instante los bloqueos geográficos regionales y mira transmisiones de fútbol en vivo de todo el mundo en tu plataforma de streaming favorita Mira fútbol dondequiera

Consigue una VPN fiable . Elige un proveedor de servicios de VP de confianza y descarga la aplicación en tu dispositivo (ordenador, móvil o tableta).

. Elige un proveedor de servicios de VP de confianza y descarga la aplicación en tu dispositivo (ordenador, móvil o tableta). Elige la ubicación del servidor. Selecciona un servidor VPN en el país donde se retransmite oficialmente el partido.

Conéctate al servidor . Activa la VPN y conéctate al servidor seleccionado para cambiar tu ubicación digital (dirección IP).

. Activa la VPN y conéctate al servidor seleccionado para cambiar tu ubicación digital (dirección IP). Accede al operador oficial. Entra en la web o abre la aplicación oficial de streaming del operador deportivo que posee los derechos.

Inicia sesión y busca la retransmisión. Crea una cuenta o inicia sesión en el servicio del operador oficial para obtener acceso completo y disfrutar del partido.

Previa del partido

Primera División - Jornada 12 7 nov 2026 - 08:00 Estadio La Rosaleda

El Málaga recibe al Racing Santander en el estadio La Rosaleda el domingo 8 de noviembre, en un partido de LaLiga entre dos equipos que luchan en la zona baja de la tabla.

El Málaga ocupa el último puesto y esta temporada le ha costado mucho mantener la regularidad. El equipo de Juan Funes solo ha ganado uno de sus últimos cinco partidos de liga y ha encajado nueve goles en esos encuentros, por lo que mejorar su solidez defensiva es su preocupación más urgente.

El Racing Santander llega tras sufrir una dura derrota por 3-0 ante el Real Madrid en su anterior partido de liga, un resultado que dejó al equipo de Jose Lopez en la 16.ª posición. El conjunto visitante ha encajado muchos goles en las últimas semanas y necesitará mejorar considerablemente para sacar algo de esta visita al sur.

Ninguno de los dos equipos puede permitirse muchos más tropiezos. El Málaga solo ha marcado dos goles en sus últimos cinco partidos de liga y, con la confianza de la plantilla por los suelos, recuperar la eficacia de cara a puerta será tan importante como reforzar la defensa.

En el Racing, las sensaciones son contradictorias. Una victoria en la Copa del Rey ante el Ribadesella CF dio un respiro al equipo, pero los resultados en liga siguen siendo la prioridad y la cifra de goles encajados resulta preocupante.

Este encuentro tiene todos los ingredientes de un duelo directo de gran importancia para ambos clubes: la distancia con la salvación y con la zona de verdadero peligro podría reducirse o ampliarse considerablemente al término del partido en La Rosaleda.

Sigue leyendo para descubrir todo lo que necesitas saber para ver en directo el Málaga vs Racing Santander.

A continuación encontrarás las opciones para ver en directo por streaming el Málaga vs Racing Santander.

Noticias de los equipos y plantillas