Cómo ver el Lille-Lyon con una VPN

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Previa del partido

Ligue 1 - Jornada 11 21 nov 2026 - 14:45 Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy

El Lille recibe al Lyon en el Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy de Villeneuve d'Ascq para disputar un partido de Ligue 1 con mucho en juego para ambos clubes en la clasificación.

El Lille ocupa el segundo puesto de la Ligue 1 y llega tras vencer por 2-1 al Rennes, un resultado que amplió a tres partidos su racha sin perder en la liga. El equipo de Davide Ancelotti ha sacado adelante sus partidos gracias, en parte, a su solidez defensiva, aunque su campaña en la Champions League ha dejado resultados dispares.

El Lyon, quinto en la clasificación, afronta este encuentro en un momento menos convincente. El equipo de Carlos Vicens perdió por 2-0 ante el Brest en su último partido de Ligue 1 y acumula dos derrotas consecutivas en todas las competiciones, con el 3-0 sufrido ante el Hoffenheim en la Europa League todavía reciente.

Las bajas en ambas plantillas añaden otra dificultad. El Lille no podrá contar con Ayase Ueda ni Hamza Igamane, mientras que el Lyon afronta las ausencias de Steeve Kango, Tyler Morton y Pavel Sulc.

El Lyon ha ganado tres de los últimos cinco enfrentamientos entre ambos equipos, incluida una victoria por 1-0 en este estadio en febrero de 2026. El Lille intentará invertir esa tendencia reciente en casa.

Sigue leyendo para descubrir todo lo que necesitas saber para ver el Lille-Lyon en directo, incluida la hora de inicio y las últimas noticias de los equipos.

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