Cómo ver el Lens vs. Marseille con una VPN

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Previa del partido

Ligue 1 - Jornada 10 8 nov 2026 - 14:45 Stade Bollaert-Delelis

El Lens recibe al Marseille en el Stade Bollaert-Delelis en un partido de la Ligue 1 que difícilmente podría llegar en un momento más complicado para el equipo local. La plantilla de Yannick Cahuzac debe reponerse tras sufrir una de las derrotas más duras de la historia moderna de la competición.

El Lens cayó por 9-1 ante el Como en la cuarta jornada de la Champions League, un resultado que dejó a los jugadores visiblemente afectados y llevó al entrenador a exigir una profunda autocrítica. Cahuzac reconoció que su equipo fue completamente dominado y pidió a sus jugadores que recuperen de inmediato el orgullo ante su afición.

El defensa Ruben Aguilar, autor del único gol del Lens aquella noche, admitió que el vestuario estaba conmocionado y desanimado, mientras que el centrocampista Michael Cuisance describió lo ocurrido como una lección más que como una derrota. La recuperación anímica necesaria antes del pitido inicial del domingo es considerable.

El Marseille llega con mucho mejor ánimo. El equipo de Bruno Genesio logró una trabajada victoria por 1-0 ante el Bayer Leverkusen en la Europa League, gracias a un gol de Amine Gouiri en el minuto 77 que decidió un encuentro cerrado. El portero Jeffrey de Lange estuvo excepcional durante todo el partido e hizo tres paradas decisivas para mantener la portería a cero en Alemania.

El equipo de Genesio ha ganado tres de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones y ocupa la sexta posición en la tabla de la Ligue 1, tres puestos por encima del Lens, que es noveno. Viaja al Bollaert-Delelis con la inercia a su favor y una plantilla capaz de castigar a un equipo local que aún intenta asimilar el duro golpe sufrido en Europa.

Sigue leyendo para descubrir todo lo que necesitas saber sobre cómo ver en directo el Lens vs. Marseille.

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