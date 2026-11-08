Cómo ver el Brest contra el Lyon con una VPN

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Previa del partido

Ligue 1 - Jornada 10 8 nov 2026 - 11:15 Stade Francis le Ble

El Brest recibe al Lyon en el Stade Francis-Le Blé de Brest el domingo 8 de noviembre, en un partido de la Ligue 1 que despierta aún más interés tras una semana turbulenta para los visitantes.

El Lyon llega a Bretaña con Jorge Maciel como entrenador interino después de que Paulo Fonseca dejara el club a mitad de temporada para hacerse cargo del Sporting en Portugal. Maciel, hasta entonces ayudante de Fonseca, toma las riendas mientras el club busca un sustituto permanente.

El Brest ocupa el undécimo puesto de la Ligue 1 y llega a este encuentro con sensaciones encontradas. El equipo de Julien Lachuer venció al Lorient por 2-0 en su último partido, pero ha sido irregular: suma una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros.

El Lyon, actualmente cuarto en la clasificación, afronta una larga lista de bajas por lesión que incluye a Ernest Nuamah, Ikoma Lois Openda, Tyler Morton y Pavel Sulc. Maciel tendrá que aportar estabilidad a una plantilla que empató 1-1 con la Real Sociedad en la Europa League el jueves.

Los visitantes siguen contando con jugadores de calidad. Se espera que Corentin Tolisso, Julien Duranville y Tanner Tessmann participen, y el Lyon ha marcado ocho goles en sus últimos cinco partidos pese a las turbulencias que rodean al club.

Para el Brest, las bajas por lesión de Raphael Le Guen y Brendan Chardonnet aumentan la preocupación en defensa antes de un partido que querrá ganar para escalar posiciones en la tabla.

Esto es todo lo que necesitas saber sobre dónde ver en directo el Brest contra el Lyon.

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