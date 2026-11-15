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UEFA Nations League C
team-logoBielorrusia
Stadion Illovsky Rudolf
team-logoAlbania
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Ver Bielorrusia contra Albania en directo hoy: ¿quién retransmite el partido por televisión y en streaming?

Bielorrusia vs Albania
Bielorrusia
Albania
UEFA Nations League C

Guía completa para ver hoy en directo el Bielorrusia-Albania de la Liga C de la Liga de Naciones de la UEFA.

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Previa del partido

crest
UEFA Nations League C - Jornada 6
Stadion Illovsky Rudolf

Bielorrusia y Albania se enfrentan en el Stadion Illovsky Rudolf de Budapest en un partido de la Liga C de la UEFA Nations League con importantes consecuencias para la clasificación del grupo 1.

Albania llega como líder del grupo, primera en la tabla y en una buena dinámica antes de este partido a domicilio. El equipo de Rolando Maran ha ganado sus dos últimos encuentros de la Nations League, incluida una victoria por 2-0 ante Finlandia el 12 de noviembre.

Bielorrusia ocupa la segunda posición del grupo bajo las órdenes de Viktor Goncharenko y también llega en buena forma. Ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos en la competición y su única derrota fue ante Albania en una jornada anterior.

Aquel encuentro, disputado en septiembre, terminó con un 2-0 a favor de Albania, un resultado que da al equipo de Maran una ventaja psicológica de cara a este nuevo enfrentamiento. Bielorrusia buscará darle la vuelta a ese resultado en casa.

El equipo de Goncharenko ha mantenido la regularidad a lo largo de esta edición de la Nations League: ha logrado dos victorias ante San Marino y una ante Finlandia, y solo ha encajado un gol en sus últimos tres partidos. Con el apoyo de su afición, confiará en sus posibilidades.

Para Albania, un resultado positivo reforzaría su posición en lo alto de la tabla y le permitiría seguir dependiendo de sí misma para ascender. La plantilla de Maran ha demostrado que sabe sacar resultados fuera de Tirana.

Bielorrusia contra Albania alineaciones

4-2-3-1
Bielorrusia crest
Bielorrusia
BLR
Formación
Albania crest
Albania
ALB
4-3-3
F. LapoukhovF. LapoukhovZ. VolkovZ. Volkovteam-logoR. Begunovteam-logoK. Gomanovteam-logoK. PecheninA. ShumanskiyA. Shumanskiyteam-logoA. Kontsevoyteam-logoA. LukashovM. EbongM. Ebongteam-logoA. Selyavateam-logoG. BarkovskyE. BerishaE. BerishaE. HysajE. HysajB. DjimsitiB. DjimsitiM. MitajM. MitajA. IsmajliA. IsmajliK. AsllaniK. AsllaniJ. ShehuJ. ShehuS. PiliosS. PiliosR. ManajR. ManajA. HoxhaA. Hoxhateam-logoQ. Laci
Albania crest
Albania
ALB
4-2-3-1
Bielorrusia

Once inicial

Albania

Suplentes

Manager

  • V. Goncharenko
  • R. Maran

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